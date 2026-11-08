Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü taksiye çarpıp sürücüyle kavga etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü taksiye çarpıp sürücüyle kavga etti

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Esenyurt\'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü taksiye çarpıp sürücüyle kavga etti
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Esenyurt\'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü taksiye çarpıp sürücüyle kavga etti
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Esenyurt'ta dün gece alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ters yönden girdiği Doğan Araslı Bulvarı'nda taksiye çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ters yönden girdiği caddede taksiye çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, ana caddeye ters yönden giren ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kendi şeridinde ilerleyen taksiye çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin önce tartıştığı, ardından birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Cep Telefonu3. SayfaEsenyurtGüncelKavgaSon Dakika

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