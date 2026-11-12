Esenyurt'ta uyuşturucu üretilen eve baskında 33 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta uyuşturucu üretilen eve baskında 33 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Esenyurt\'ta uyuşturucu üretilen eve baskında 33 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Esenyurt\'ta uyuşturucu üretilen eve baskında 33 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Esenyurt'ta uyuşturucu üretimi yapılan bir eve baskın düzenleyen polis, 33 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Baskında 1 şüpheli gözaltına alındı; şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 33 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde Esenyurt'ta uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

EVDE YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Evde yapılan aramalarda 32 kilogram sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 2 kilo 800 gram kimyasal katkı maddesi, 1 tabanca, 8 fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Esenyurtİstanbul3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta uyuşturucu üretilen eve baskında 33 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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