Esenyurt\'ta marketi soyan 6 kişi, kepengi kırıp 250 bin liralık sigarayla kaçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hırsızlar, minibüsü girişe yanaştırıp, kepenk ve kapısını kırarak içe girdikleri marketten yaklaşık 3 dakika içerisinde 250 bin TL değerinde sigarayı çalarak kaçtı. Şüphelilerin kullandıkları aracın da çalıntı olduğu belirlenirken, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

MİNİBÜSLE GELİP KEPENGİ KIRDILAR

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 şahıs daha önceden gözlerine kestirdikleri bir markete minibüsle geldi. Market girişine yanaştırdıkları araçtan inen şahıslar, kısa sürede kepenk ve kapıyı kırarak içeri girdi. Yaklaşık 3 dakika içerisinde yaklaşık 250 bin TL değerindeki sigarayı çalan şahıslar, geldikleri araçla kaçtı.

Soygun sırasında alarmın çalmasıyla çevredeki vatandaşlar bağırarak hırsızlara müdahale etmeye çalıştı. Olaydan dakikalar sonra iş yerine gelen iş yeri sahibi durumu polise bildirirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Soygunda kullanılan aracın ise çalıntı olduğu öğrenildi.

SANKİ KENDİ EVLERİNE GİRER GİBİ

Hırsızlık olayına tanık olan mahalle sakini Bülent Engin, "Sabah 07.00 ile 07.20 arasında gelişen bir olay. İnsanlar sabah namazından camiden gelirken buraya bir tane beyaz minibüsün yanaştığını görüyorlar. Kapıyı zorlamışlar, açamayınca ellerindeki levye ile kapının kepengini çıkarmışlar. Camı açamayınca levye ile cama vurmuşlar. Camı da kıramayınca kapıyı komple kırmışlar. Gürültü ile dışarı fırladım, bağırdık ama bizi duymuyorlarmış gibi davrandılar. 250, 350 bin TL bir zarara sokup rahat bir şekilde çekip gittiler, sanki kendi evine giriyorlarmış gibi" dedi.