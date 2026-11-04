Esenyurt\'ta bir metrobüs, yolcu alan metrobüse arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir metrobüs, yolcu alan metrobüse arkadan çarptı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı ve ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.
Kazada, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
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