Onur Öztonga, Eyüpspor deplasmanı 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını söyledi - Son Dakika
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Onur Öztonga, Eyüpspor deplasmanı 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını söyledi

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Kocaelispor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Onur Öztonga, sahaya 3 puan parolasıyla çıkacaklarını, Florian Aye ise zorlu bir maç beklediklerini söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Selçuk İnan, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Eyüpspor-Kocaelispor maçı, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Onur Öztonga: "Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacağız"

Kocaelisporlu futbolcu Onur Öztonga, Eyüpspor maçı hazırlıklarını iki gündür sürdürdüklerini belirterek, "Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacağız. Milli araya keyifli girmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz." dedi.

Onur Öztonga, uzun süredir maç kazanamayan Eyüpspor'un çıkış yapmak isteyeceğini işaret ederek, rakibin bu hedef doğrultusunda sahaya daha dikkatli çıkacağını, kendilerinin de aynı motivasyonla mücadele ederek galibiyet elde etmeye çalışacağını ifade etti.

Forvet oyuncusu Florian Aye de Eyüpspor ile zorlu maça çıkacaklarını dile getirerek, "Ligdeki tüm takımlar zor. Kolay maç var diyemeyiz. Her zaman üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Kendim için daha iyisi için arayıştayım. Kendi oyun sistemimize bağlı kalarak daha fazla fırsatlar oluşturacağımıza inanıyorum. Bunun için çabalıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Necmi KadıoğluKocaelisporCumartesiEsenyurtEyüpsporSporSon Dakika

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