Esenyurt\'ta Haramidere-Sanayi Durağı\'nda metrobüsler çarpıştı, yaralananlar oldu

Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda metrobüsler çarpıştı, yaralananlar olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi; olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ESENYURT'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
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