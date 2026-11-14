Devriyedeki polisin kimliğini sorduğu kişinin 30 dosyada 134 suç kaydı çıktı

Devriyedeki polisin kimliğini sorduğu kişinin 30 dosyada 134 suç kaydı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt polisinin devriye sırasında şüphelenip durdurduğu 50 yaşındaki Ö.Ç.'nin, 30 ayrı dosyada 134 suç kaydı ve 94 yıl 2 aylık kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Karşılıksız çek gibi suçlardan 2 milyon 275 bin lira para cezası da bulunan hükümlü gözaltına alındı. Ekipler ayrıca hastane yakınında uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay cezası olan M.C.'yi yakaladı.
Esenyurt'ta 134 suç kaydı ve hakkında 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ç. (50), sokakta gezerken yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C. (38) ise hastane çıkışında gözaltına alındı.
SORGUDA 134 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 11 Kasım'da ilçede devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Arkadaşıyla birlikte gezen kişinin kimliğini alarak sorgulayan ekipler, Ö.Ç. isimli kişinin 30 ayrı dosyada 134 suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Hakkında 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.Ç. hakkında yapılan detaylı sorgulamada, hükümlünün karşılıksız çek ve benzeri suçlardan 2 milyon 275 bin 282 lira para cezası bulunduğu da belirlendi.
UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜSÜ HASTANE ÇIKIŞINDA YAKALANDI
İlçe genelinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, 12 Kasım'da Esenyurt Devlet Hastanesi çevresinde M.C.'den şüphelendi. M.C.'yi durduran ekipler, yaptıkları sorgulamada şüphelinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığını ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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