Devriyedeki polisin kimliğini sorduğu kişinin 30 dosyada 134 suç kaydı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Devriyedeki polisin kimliğini sorduğu kişinin 30 dosyada 134 suç kaydı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Devriyedeki polisin kimliğini sorduğu kişinin 30 dosyada 134 suç kaydı çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Devriyedeki polisin kimliğini sorduğu kişinin 30 dosyada 134 suç kaydı çıktı
Haber Videosu

Esenyurt polisinin devriye sırasında şüphelenip durdurduğu 50 yaşındaki Ö.Ç.'nin, 30 ayrı dosyada 134 suç kaydı ve 94 yıl 2 aylık kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Karşılıksız çek gibi suçlardan 2 milyon 275 bin lira para cezası da bulunan hükümlü gözaltına alındı. Ekipler ayrıca hastane yakınında uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay cezası olan M.C.'yi yakaladı.

Esenyurt'ta 134 suç kaydı ve hakkında 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ç. (50), sokakta gezerken yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C. (38) ise hastane çıkışında gözaltına alındı.

SORGUDA 134 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 11 Kasım'da ilçede devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Arkadaşıyla birlikte gezen kişinin kimliğini alarak sorgulayan ekipler, Ö.Ç. isimli kişinin 30 ayrı dosyada 134 suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Hakkında 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.Ç. hakkında yapılan detaylı sorgulamada, hükümlünün karşılıksız çek ve benzeri suçlardan 2 milyon 275 bin 282 lira para cezası bulunduğu da belirlendi.

UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜSÜ HASTANE ÇIKIŞINDA YAKALANDI

İlçe genelinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, 12 Kasım'da Esenyurt Devlet Hastanesi çevresinde M.C.'den şüphelendi. M.C.'yi durduran ekipler, yaptıkları sorgulamada şüphelinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığını ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaEsenyurtHastaneAdliyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
Maaş, izin ve disiplin kuralları Sözleşmeli personeller için kurallar değişti Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
İlham Aliyev’in kızı Antalya’da COP31’de dikkat çeken ziyaret İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
14:35
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan’ın yanıtı bomba
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Şimşek’ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
Şimşek'ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:44:02. #7.12#
SON DAKİKA: Devriyedeki polisin kimliğini sorduğu kişinin 30 dosyada 134 suç kaydı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android