Esenyurt'ta motokurye, iddiaya göre sürücünün sıkıştırmasıyla kaza yaptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta motokurye, iddiaya göre sürücünün sıkıştırmasıyla kaza yaptı

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Esenyurt\'ta motokurye, iddiaya göre sürücünün sıkıştırmasıyla kaza yaptı
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Esenyurt\'ta motokurye, iddiaya göre sürücünün sıkıştırmasıyla kaza yaptı
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Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde Cuma günü iddiaya göre motokurye ile sürücü tartıştı; sürücü motokuryeyi sıkıştırınca motokurye park halindeki araçlara çarptı. Kazada motokurye hafif yaralanıp hastaneye kaldırılırken sürücü olay yerinden kaçtı ve motokurye şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta bir işletmede motokurye olarak çalışan Fethullah Sönmez, sipariş götürdüğü sırada kendisini sıkıştıran bir sürücü ile tartıştı. Otomobil sürücüsü şahıs, tartışmanın ardından aracıyla Sönmez'i sıkıştırarak kaza yapmasına neden oldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cuma günü Esenyurt ilçesi Pazaryolu Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, bir işletmede kurye olarak çalışan Fethullah Sönmez sipariş götürmeye gittiği sırada trafikte tehlikeli hareketler yaptığını öne sürdüğü sürücü ile tartıştı. Sürücü, tartışmanın ardından otomobili ile motosikletli Fethullah Sönmez'i sıkıştırarak park halindeki araçlara çarpmasına neden oldu. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken yaşanan o anlar ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahsın seyir halindeyken otomobilin direksiyonunu Sönmez'in motosikletinin üzerine kırdığı, kuryenin ise dengesini kaybederek park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı. Yaşanan kazada Sönmez hafif yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Sönmez'in şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Nasıl sakat kalmadım, şu an hayattayım halen onun şokundayım"

Fethullah Sönmez yaşanan olaya ilişkin, " Siparişe gittiğim sırada Ünverdi Caddesinde şeridim normal akışındaydı. Sol tarafımda kamyon vardı. Ben de arkadan gelen araçlara yol verdim. Yol boşaldığı sırada kendi şeridime girerken kamyonun arkasından bir anda ticari araç fırladı. Ben de ileride, 'Abi ne yapıyorsun' dedim. Kendisi bana el kol hareketleri yaptı. Yanıma gelerek argo kelimeler kullandı. Ben de, ' İşimiz gücümüz var' diyerek uzaklaşmak istediğin sırada bana çok ağır küfür etti. Şahsıma etmedi. Şahsıma etmiş olsaydı gerçekten yutardım. Aileme ve ölmüş anneme küfür etti. Ben de kendime yediremedim. Ben de dönerek kendisine, ' Ettiğin küfür bana mıydı?' diye sordum. Aynı şekilde konuştu. Araçtan inme kesinlikle olmadı. Sürüşü de kamera kayıtlarında çıkarsa eğer makas atarak gidiyordu. Söylediğim tek şey, ' Abi ayıp değil mi? Kaç yaşında adamsın. Hiç utanmıyor musun aileme küfür ediyorsun?' dedim. Tekrar aynı şekilde asabi tavırlarına devam etti. Olayın ardından araç sürüşü ve konuşma tarzı üzerine sağlıklı bir insan olmadığını düşündüm. Sağ tarafına geçtim. O sırada nasıl olduysa bana çarptı. Ben de aynasına çarptım. Sonra orada ben de ettiği küfürün ardından karşılık verdim. Pazaryolu Caddesinin başından Akevler Mahallesine kadar beni takip etti. Arkadan bir gelişi var dikiz aynasından bakıyordum. Bir tehdit algıladım. Yıllardır motor sürüyorum. Şimdiye kadar hiç bir şekilde ne dükkanımı ne de kendimin başını öne eğdirecek bir harekette bulunmadım. En son kamera kayıtlarında gördüğünüz gibi dönüşü alamıyorum. Orada durmaya çalıştım. Halen üzerime gelmeye devam etti. Bana çarptığı sırada sağa geçmeye çalıştım ama o bana vurup kaçtı. Nasıl şu an sakat kalmadım, halen hayattayım onun şokundayım. Şikayetçi olduk. Kendim ambulansı aradım. Orada sağ olsun abiler geldiler. Ambulansı arayarak yaralanmalı trafik kazası olarak söyledim. Ambulans geldi bi süre sonra. Ben ambulanstayken polisler beni aradı. Durumumu sordular. Ben de, ' Çok şükür iyiyim' dedim. Ardından onlar da olay yerine gelmiş. Ben şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: İHA
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