İBB Meclisi\'nde Esenyurt kayyumu ve yaklaşık 500 milyon lira iddiası tartışma yarattı

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum ve yolsuzluk iddiaları üzerinden AK Parti ile YENİ Parti grupları arasında tartışma yaşandı. YENİ Parti Grup Sözcüsü Ali Şar, kayyum yönetimindeki belediyede bir başkan yardımcısının para saklamak için kiraladığı öne sürülen evde yaklaşık 500 milyon lira bulunduğunu söyleyerek "Asıl mesele, kayyumun görevden alınıp Ankara'ya vali yardımcısı olarak atanmasıdır" dedi.

İBB Meclisi Kasım Ayı oturumlarının 3'üncüsü, 2. Başkan Vekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane Yerleşkesi'nde yapıldı. 19 ilçe belediyesinin 2027 bütçesinin onaylandığı oturumda, gündem dışı konuşmalarda YENİ Parti ile AK Parti Grupları arasında Esenyurt kayyumu ve yolsuzluk iddiaları gündeme geldi.

"KAYYUM ÖDÜLLENDİRİLMİŞ GİBİ BAŞKA GÖREVE ATANDI"

İBB Meclisi'nde Esenyurt Belediyesi'ndeki gelişmeler üzerinden başlayan tartışmada, YENİ Parti Meclis Üyesi Erdinç Aktaş'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, yolsuzlukla mücadelenin siyasi parti ayrımı yapılmadan yürütülmesi gerektiğini söyledi. "Kamu malına, milletin malına el uzatan kim varsa partisine bakılmaksızın hesabının sorulmasını savunuyorum. Söylediklerinizi dikkate alabilmemiz için sizi tutarlılığa davet ediyorum. İBB iddianamesiyle ilgili bugüne kadar aynı cümleleri kurmadınız. Bu arkadaşları siyasi kahraman ilan edecek kadar onlar için mitingler düzenlediniz" dedi.

YENİ Parti Grup Sözcüsü Ali Şar ise kendilerine yönelik operasyonlarda herhangi bir para bulunmadığını belirterek Esenyurt'taki iddialara dikkat çekti. Şar, "Bize karşı yapılan siyasi operasyonlarda bir delikli kuruş bile bulunmadı. Parkelerin altına para sakladılar, para kuleleri var dediler. Bunların hepsi iftiraydı. Ancak kayyumun yönettiği belediyede bir başkan yardımcısının para saklamak için kiraladığı evde 500 milyon liraya yakın para bulundu" dedi. Şar, tartışmanın üç başlıkta değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bunları kayyum uygulaması, yolsuzluk iddiaları ve demokrasi olarak sıraladı. YENİ Parti'nin bu üç başlıkta da farklı bir yerde durduğunu ifade eden Şar, belediyeye kayyum atanmasını demokratik bulmadıklarını söyledi.

"2019-2024 ARASINDA 1590 DENETİM YAPILDI"

Ali Şar, İBB'deki denetim sayılarını da gündeme getirdi. Şar, Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal döneminde 2014-2019 yılları arasında 147 denetim yapıldığını, Ekrem İmamoğlu'nun beş yıllık görev süresinde ise bu sayının 1590'a ulaştığını öne sürdü. Esenyurt'taki para iddiasını yeniden gündeme getiren Şar, "Bugün insanlar ev kirasını ödeyemezken, sadece Esenyurt'ta kayyum yönetimindeki bir belediye başkan yardımcısının para saklamak için kiraladığı öne sürülen evden 500 milyon lira çıktı. Bu parayla Güngören'de 100 daire alınabilir" dedi.

MELENDİZ DALYAN İZGİ: "MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLDİ"

YENİ Parti Grup Sözcüsü Av. Melendiz Dalyan İzgi ise belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasını eleştirdi. İzgi, bu süreçte masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savunarak, operasyonların ardından gündeme getirilen para kuleleri ve bavul iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. İzgi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin ve yakınlarının evlerinde aramalar yapıldığını, buna rağmen iddia edilen paraların bulunmadığını söyledi. Buna karşılık Esenyurt soruşturmasında para saklamak amacıyla ev kiralandığı iddiasının gündeme geldiğini belirten İzgi, ekonomik sorunların ve vatandaşların barınma sıkıntısının da konuşulması gerektiğini ifade etti. İzgi ayrıca, siyasi operasyonların ve yargı süreçlerinin kamuoyuna yansıtılma biçimini eleştirerek, İBB iddianamesiyle ilgili savunmaların canlı yayımlanması yönündeki önerinin Meclis'te reddedildiğini hatırlattı.

ŞAR'DAN KAYYUMUN YENİ GÖREVİNE TEPKİ

Tartışmanın son bölümünde yeniden söz alan Ali Şar, Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyumun görevden alınmasının ardından Ankara'da vali yardımcılığı görevine getirilmesini eleştirdi. Şar, "Asıl algı, Esenyurt kayyumunu görevden alıp Ankara'ya vali yardımcısı olarak atamanızdır. Öyle görevden almak, cezaevine atmak değildir. Kayyum ödüllendirilmiş gibi başka bir göreve getirildi. Asıl mesele budur" ifadelerini kullandı.