İddiaya göre Esenyurt\'ta kadın, küçük çocukla çamaşırları alıp bölgeden uzaklaştı

Esenyurt'ta bir binanın penceresine asılı çamaşırları yanındaki küçük çocukla birlikte çalan kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir binanın penceresine asılı çamaşırları fark eden kadın, yanındaki küçük çocukla birlikte binanın önüne geldi. Bir süre çamaşırları inceleyen kadın, ardından pencereye asılı çamaşırları alarak çocukla birlikte bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık anları binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının çocukla birlikte binanın önüne geldiği, pencereye asılı çamaşırları aldıktan sonra bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.