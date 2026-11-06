Ataşehir'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı - Son Dakika
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Ataşehir'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı

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Ataşehir\'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı
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Ataşehir\'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı
Haber Videosu

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde kağıt toplayıcıları arasında 20 gün önce başlayan husumet, 2 Kasım gecesi kanlı bitti. Afganistan uyruklu 16 yaşındaki Y.A.'nın ölümüne ilişkin cinayet büro ekipleri kaçış güzergahını kameralardan takip etti. Esenyurt'ta yakalanan 6 şüpheliden 21 yaşındaki kuzen H.A.'nın bıçakladığı belirlendi; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ataşehir'de çıkan kavgada Afganistan uyruklu Y.A.'nın (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin aranan kuzeni H.A. (21) ile 5 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı. Taraflar arasında 20 gün önce yine kağıt toplama nedeniyle yaşanan kavganın ardından husumet oluştuğu belirlendi. 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken cinayet ve şüphelilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İçerenköy Mahallesi'nde 2 Kasım saat 23.00 sıralarında kağıt toplayıcılar arasında çıkan kavgada Y.A. bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın 20 gün önce yine kağıt toplama nedeniyle yaşanan tartışmanın devamı olduğunu belirledi.

142 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin Y.A.'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin kamera görüntüleri üzerinden takibi, Esenyurt'taki geri dönüşüm bölgesine kadar sürdürüldü. Burada düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

CİNAYETİ KUZENİNİN İŞLEDİĞİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, cinayeti Y.A.'nın kuzeni H.A.'nın gerçekleştirdiğinin belirlendiği öğrenildi. Şüphelilerden 4'ü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Tutankamon Hoca Tutankamon Hoca:
    kendi kuzenine yaoan turklere neyapmaz savol katilleri doldurdugun icin imamoglu sen icerdeyken bunlarida kacak getirmisindir gercek getirene bisi desek yanina geliriz anla bizi 0 0
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