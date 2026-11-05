Esenyurt\'ta kaba atıklar döküm merkezinde işlenip enerji üretiminde kullanılıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde topladığı kaba atıkları geri dönüşüm sürecinden geçirerek enerji üretiminde değerlendiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaba atıkların toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde belirlenen noktalardan toplanan atıklar, belediyeye ait kaba atık döküm merkezine götürülüyor.

Burada tam donanımlı kaba atık kırıcı makinelerde işlemden geçirilen atıklar, daha sonra enerji üretiminde değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Vatandaşların kaba atıklarını çöp konteynerlerinin yanına ve gelişigüzel alanlara bırakmaması gerekiyor. Toplama hizmetinden yararlanmak isteyenler ise belediyeyi arayarak başvuruda bulunabiliyor.