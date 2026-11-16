Şanlıurfa Siverek'te traktörü şarampole devrilen sürücü hastanede kurtarılamadı

Şanlıurfa Siverek'te traktörü şarampole devrilen sürücü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde kontrolden çıkan traktör, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü, hayatını kaybetti.
Mehmet Zengin idaresindeki 55 RJ 718 plakalı traktör, Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Zengin, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zengin'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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