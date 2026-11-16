Banu Alkan\'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var

Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. YouTube'da yayınlanacak programında aşklarını, özel hayatını ve yaşadığı olayları anlatacak olan Alkan, "Anlatacak o kadar çok şey var ki" sözleriyle merak uyandırdı.
Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, bu kez kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. YouTube'da yayınlanacak programında özel hayatına ilişkin bilinmeyenleri, yaşadığı aşkları ve hayatının dönüm noktalarını anlatacak olan Alkan, ilk tanıtımda yaptığı açıklamayla merak uyandırdı.
BANU ALKAN KENDİ PROGRAMINI SUNACAK
Kendine özgü konuşma tarzı ve renkli kişiliğiyle tanınan Banu Alkan, yeni bir projeye imza atıyor. Ünlü sanatçı, Bold Agency'nin YouTube kanalında yayınlanacak kendi programıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.
Programda bugüne kadar yaşadığı aşkları, hayatındaki önemli olayları ve dönüm noktalarını anlatacak olan Alkan, özel yaşamına dair merak edilen konuları da ele alacak.
SEDA SAYAN'A RAKİP OLUYOR
Yeni programıyla sunuculuğa adım atmaya hazırlanan Banu Alkan, Seda Sayan'a rakip olarak gösteriliyor. Alkan'ın hayatından kesitler paylaşacağı programın ilk tanıtımı da yayınlandı.
"ANLATACAK O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ"
Programın tanıtımında sevenlerine seslenen Banu Alkan, "Bebeğim, beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim." ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı, "Anlatacak o kadar çok şey var ki ama şimdi değil, çok yakında." sözleriyle yeni programında yapacağı açıklamaların sinyalini verdi.
Programın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
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