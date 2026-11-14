YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı... Mahmut Tanal: "Çare YENİ Parti'dir" - Son Dakika
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YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı... Mahmut Tanal: "Çare YENİ Parti'dir"

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YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı... Mahmut Tanal: "Çare YENİ Parti\'dir"
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YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı... Mahmut Tanal: "Çare YENİ Parti\'dir"
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YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "İktidar gerçekten adaleti de sağlayamıyor. Sosyal adaleti sağlayamıyor. Vergi adaletini sağlayamıyor. Mahkemelerde adaleti sağlayamıyor. Deseniz ki bu iktidarın tanımı nedir? AKP eşittir adaletsizlik. AKP eşittir yolsuzluk. AKP eşittir eşitsizlik. AKP eşittir yasaklar. Bunun da çıkış yolu var mıdır? Bunun da çıkış yolu vardır. Çare YENİ Parti'dir" dedi.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "İktidar gerçekten adaleti de sağlayamıyor. Sosyal adaleti sağlayamıyor. Vergi adaletini sağlayamıyor. Mahkemelerde adaleti sağlayamıyor. Deseniz ki bu iktidarın tanımı nedir? AKP eşittir adaletsizlik. AKP eşittir yolsuzluk. AKP eşittir eşitsizlik. AKP eşittir yasaklar. Bunun da çıkış yolu var mıdır? Bunun da çıkış yolu vardır. Çare YENİ Parti'dir" dedi.

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Eskimiş olan her şeyi evlerde, iş yerlerinde değiştirdiklerini belirten Tanal, diğer ülkelere bakıldığında eskimiş olan iktidarların da değiştirildiğine işaret etti. Tanal, "Bu eskiyi değiştirmemenin, eskiyi yenilememenin bir örneğini vereyim size. İzmir Aliağa'da, oradaki o çatıya, duvarlara yapıştırılmış olan o vinçleri taşıyan demirlerin miadını doldurması nedeniyle, çürümüş olması nedeniyle o vinç vatandaşın başına düştü. 19 insanımız şehit oldu. Miadını doldurmuş bu iktidarı değiştirmek lazım" diye konuştu.

Değişimin şart olduğunu, iktidarın miadını doldurduğunu söyleyen Tanal, şunları kaydetti:

"Bu iktidar geldiği zaman dedi ki, 'Yasakları kaldıracağım, yoklukları bitireceğim, yoksulluğu bitireceğim' dedi. Şu anda gazeteciler cezaevinde. Halk TV, Tele1 vesaire kapatıldı. Eleştiren cezaevinde oluyor. Hatta bir imam dahi kalktı, açıklama yaptı. O imamın sosyal medyasına erişim yasağı getirildi. Siz basın olarak özgür yayın yapamıyorsunuz.

Fon yolsuzluğunu gördünüz. Ben bir babayım, ya kendi evimi soymam olur mu? Bir anne kendi evini soyar mı? Bir çocuk kendi evini soyar mı? Bu iktidar bu devleti soyuyor. Bakanı soyuyor, kamu görevlileri soyuyor, partilileri soyuyor, ilçe başkanları soyuyor, il başkanları soyuyor. Artık çürümüş olan bu sistem değişmek zorunda. Geliyoruz."

"ERKEN SEÇİM BU İŞİN PANZEHRİDİR"

Tanal, 1 litre mazotun fiyatının 100 lirayı bulduğuna dikkati çekerek AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 1 doların 2 lira olduğunu, şu anda ise 1 doların 50 lirayı aştığını kaydetti. Tanal, şunları söyledi:

"Artık bu iktidar gerçekten adaleti de sağlayamıyor. Sosyal adaleti sağlayamıyor. Vergi adaletini sağlayamıyor. Mahkemelerde adaleti sağlayamıyor. Deseniz ki bu iktidarın tanımı nedir? AKP eşittir adaletsizlik. AKP eşittir yolsuzluk. AKP eşittir eşitsizlik. AKP eşittir yasaklar. Bunun da çıkış yolu var mıdır? Bunun da çıkış yolu vardır. Çare YENİ Parti'dir. Erken seçim bu işin panzehridir. Bu işin ilacı erken seçim yapılmalı ki vatandaş temiz havaya, oksijene, rahata, huzura kavuşabilsin.

Gündemi değiştirmek için vatandaş yolsuzlukları konuşmasın diye, 'Anayasa'yı değiştirelim' diyorlar. Bu Anayasa'nın 5. maddesi diyor ki, devletin asli görevi ve amacı vatandaşın önündeki sosyal, siyasal, ekonomik tüm engelleri kaldırması lazım. Bu iktidar vatandaşın önüne engel koyuyor. Vatandaşın önündeki engelleri kaldırmakla yükümlü olan iktidar, engel koyuyor. Onun için Anadolu'da güzel bir söz var. Diyor ki 'Gölge etme başka ihsan istemem' diyor."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliMahmut TanalYeni PartiŞanlıurfaAK PartiEkonomiGüncelSon Dakika

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