Şanlıurfa Birecik'teki kazada yaşamını yitiren Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Birecik'teki kazada yaşamını yitiren Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Birecik\'teki kazada yaşamını yitiren Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin kepçeye arkadan çarpması sonucu ölen Abdullah Polat ve eşi Seher Polat, Bozova'nın Demirbilek Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada yaralanan çiftin iki çocuğunun hastanede tedavisi sürerken, kepçe sürücüsü Aziz Çetin gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Abdullah Polat (26) ile eşi Seher Polat (27), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan, çiftin çocukları Asiye (5) ve Halil İbrahim Polat'ın (7) tedavileri hastanede sürerken, iş makinesinin sürücüsü Aziz Çetin (19) ise gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Polat yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, Aziz Çetin'in kullandığı kepçeye arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, yol kenarında bekleyenlerin kazadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat'ın hayatını kaybettiği, çocukları Asiye ve Halil İbrahim'in ise yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan iş makinesinin sürücüsü Aziz Çetin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Abdullah ve Seher Polat'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Polat çifti, Bozova ilçesi kırsal Demirbilek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ARDINDA DÜĞÜNDE DANS ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan, kazada ölen Abdullah Polat'ın, katıldığı bir düğünde dans ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Abdullah PolatAziz ÇetinŞanlıurfa3. SayfaBirecikBozovaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Altında hesaplar altüst oldu Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü 14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“ Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
14:50
TikTok rezaletleri bitmiyor Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
14:43
İsrail’den Trump’a suikast uyarısı İran’ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
14:34
Özgür Özel’in yeni A takımı belli oluyor İşte 160 kişilik liste
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
14:08
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
14:01
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 15:04:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Birecik'teki kazada yaşamını yitiren Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android