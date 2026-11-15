Şanlıurfa Birecik\'teki kazada yaşamını yitiren Polat çifti son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Abdullah Polat (26) ile eşi Seher Polat (27), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan, çiftin çocukları Asiye (5) ve Halil İbrahim Polat'ın (7) tedavileri hastanede sürerken, iş makinesinin sürücüsü Aziz Çetin (19) ise gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Polat yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, Aziz Çetin'in kullandığı kepçeye arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, yol kenarında bekleyenlerin kazadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat'ın hayatını kaybettiği, çocukları Asiye ve Halil İbrahim'in ise yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan iş makinesinin sürücüsü Aziz Çetin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Abdullah ve Seher Polat'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Polat çifti, Bozova ilçesi kırsal Demirbilek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ARDINDA DÜĞÜNDE DANS ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan, kazada ölen Abdullah Polat'ın, katıldığı bir düğünde dans ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.