Şanlıurfa Siverek\'te toplam 19 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda iki hükümlü yakalandı.

Operasyon kapsamında, "Nitelikli Yağma" suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan iki hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

İki şahsın toplam 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.