Şanlıurfa'da 52 yaşındaki vatandaş kanser taramasında erken tanı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da 52 yaşındaki vatandaş kanser taramasında erken tanı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'da 52 yaşındaki vatandaş kanser taramasında erken tanı aldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'da 52 yaşındaki vatandaş kanser taramasında erken tanı aldı
Haber Videosu

Şanlıurfa Eyyübiye'de yaşayan 52 yaşındaki vatandaş, hiçbir şikayeti yokken aile hekimlerinin yönlendirmesiyle katıldığı kanser taramasında erken tanı aldı. Şüpheli mamografi bulgusu üzerine hastaneye sevk edilen vatandaşa kanser tanısı konuldu ve tedavisi son aşamaya geldi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran köyünde yaşayan 52 yaşındaki vatandaş, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının yönlendirmesiyle katıldığı kanser taramasında erken tanı sayesinde hastalığını öğrendi. Hiçbir şikayeti bulunmayan vatandaşın mamografi sonucunda şüpheli bulgu tespit edilmesi üzerine hastaneye sevki sağlandı ve tedavisine başlandı.

Hasta yakını Abit Yakışır, yaşadıkları süreci anlatarak kendilerini taramaya yönlendiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Biz Şanlıurfa, Keçikıran köyünde oturuyoruz. Keçikıran Aile Sağlığı Merkezi doktorları ve hemşireleri bizi aradılar, taramaya götürdüler. Taramada bizim hastalığımız çıktı. Şu anda tedavi görüyoruz. Tedavinin son aşamasındayız. Çok şükür, şu anda iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Birim Sorumlusu Ebe Yeter Özel, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kanser taramalarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi olarak özellikle kırsal bölgelerde ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmete erişebilmesi için aile hekimlerimizin özverili çalışmaları ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin ulaşım desteğiyle birçok ortak çalışma yürütüyoruz. Aile hekimlerimizce belirlenen vatandaşlarımızı planlanan gün ve saatlerde merkezimize getiriyoruz. Kanser taramaları yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde evlerine geri ulaştırıyoruz" dedi.

Bu güçlü iş birliğinin somut örneklerinden birinin Keçikıran köyünde yaşayan 52 yaşındaki vatandaşın öyküsünde saklı olduğunu belirten Özel, hiçbir şikayeti bulunmayan vatandaşın mamografi sonucunda "BI-RADS 4" olarak adlandırılan şüpheli bir bulgunun tespit edildiğini söyledi. Vakit kaybedilmeden Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlanan hastaya, hastanedeki ileri tetkiklerin ardından kanser tanısı konuldu ve tedavisine başlandı. Tedavisinin son aşamasında olan hastanın yaşadıklarının, kanser taramalarının ve erken tanının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Özel, taramaya uygun vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerine, KETEM birimlerine veya aile hekimlerine başvurarak ücretsiz tarama yaptırabileceklerini belirtti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMamografiŞanlıurfaGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül’den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Adanaspor’un eski yıldızı Almanya’da cumhurbaşkanı adayı oldu Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:44
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:46:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 52 yaşındaki vatandaş kanser taramasında erken tanı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android