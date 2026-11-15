Karaköprü\'de 26\'ncı geleneksel Ali Dede Hayratı\'nda binlerce kişi buluştu

Karaköprü'de 26'ncı geleneksel Ali Dede Hayratı'nda binlerce kişi buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Ali Dede (Baba) Hayratı'nın 26'ncısı, Ali Baba Camii önünde binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla Ali Dede'nin manevi mirası yad edildi, ardından katılımcılara geleneksel tirit ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde gelenekselleşen Ali Dede (Baba) Hayratı, bu yıl 26'ncı kez binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
Karaköprü'nün manevi sahibi kabul edilen Şazeli Ali Dede adına Ali Baba Camii önünde düzenlenen etkinlik, ilçe genelinde büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Hayırseverler tarafından organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ali Dede'nin manevi mirasının yad edildiği ve duaların okunduğu anlamlı buluşma, katılımcılara yapılan geleneksel tirit yemeği ikramının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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