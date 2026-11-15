PSG\'li Kvaratskhelia 6 ay sahalarda yok: Yeni adresi Twitch oldu

PSG'nin hücum hattındaki önemli isimlerinden Khvicha Kvaratskhelia, sağ dizinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. Fransız kulübü, 27 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Gürcü futbolcunun ön çapraz bağının koptuğunu duyurdu.

Uzun süre formasından uzak kalacak olan yıldız oyuncunun rehabilitasyon sürecine başladığı öğrenildi. Kvaratskhelia'nın sahalara dönüşünün yaklaşık 6 ayı bulabileceği belirtildi.

BU KEZ YEŞİL SAHALARDA DEĞİL, EKRAN BAŞINDA

Sakatlığı nedeniyle futbol oynayamayan Kvaratskhelia, boş zamanlarını değerlendirmek için farklı bir alana yöneldi. Gürcü yıldız, Twitch platformunda canlı yayın yapmaya başladı.

14 Kasım'da ilk yayınını gerçekleştiren futbolcu, takipçileriyle buluşarak sakatlık sürecinde neler yapacağını anlattı.

"6 AY BOYUNCA FUTBOL OYNAYAMAYACAĞIM"

Kvaratskhelia, canlı yayın sırasında futbolseverlere seslenerek yeni uğraşını şu sözlerle duyurdu:

"6 ay boyunca futbol oynayamayacağım, bu süreçte sadece yayın açacağım."

Gürcü futbolcunun bu açıklaması, sahalardan uzak kalacağı dönemde takipçileriyle canlı yayınlar aracılığıyla iletişim kuracağını ortaya koydu.

GÖZLER SAHALARA DÖNECEĞİ TARİHTE

PSG'nin önemli hücum silahlarından biri olan Kvaratskhelia'nın uzun süre forma giyemeyecek olması, Fransız ekibi açısından önemli bir eksiklik oluşturuyor.

Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi, tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki gelişmelere göre netleşecek. Kvaratskhelia ise bu süreçte futbolseverlerin karşısına yeşil sahalarda değil, yayın ekranında çıkacak.