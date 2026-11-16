Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 9 araçlık kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 9 araçlık kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 9 araçlık kazada 1\'i ağır 8 kişi yaralandı
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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 9 araçlık kazada 1\'i ağır 8 kişi yaralandı
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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gece saatlerinde Nizip ilçesi yakınlarında 5 tır, 1 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar Gaziantep merkezdeki hastanelere kaldırıldı; otoyol araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nda gece saatlerinde 5 tır, 1 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakları ve sürücüleri öğrenilemeyen 5 tır, 1 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaGaziantep3. SayfaOtomobilGüncelNizipSon Dakika

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