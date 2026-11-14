Şanlıurfa Birecik'te kepçeye çarpan otomobilde anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Birecik'te kepçeye çarpan otomobilde anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı

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Şanlıurfa Birecik\'te kepçeye çarpan otomobilde anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı
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Birecik'te seyir halindeki kepçeye çarpan otomobilde bulunan anne ve baba olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 2 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kepçeye, Abdullah Polat idaresindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan Abdullah Polat ve eşi Seher Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Birecik Devlet HastanesiŞanlıurfa3. SayfaGüncelÇocukYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Birecik'te kepçeye çarpan otomobilde anne ve baba öldü, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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