Şanlıurfa'da düğün konvoyuna silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düğün konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım 2026'da bir grup motosikletli tarafından düğün konvoyuna silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 200 kameraya ait 72 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.