Urfa'da düğün konvoyuna yapılan silahlı saldırının ardından 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Urfa'da düğün konvoyuna yapılan silahlı saldırının ardından 5 şüpheli tutuklandı

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Urfa\'da düğün konvoyuna yapılan silahlı saldırının ardından 5 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da 8 Kasım 2026'da düğün konvoyuna motosikletli grup tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yakalanması için yaklaşık 200 güvenlik kamerasından 72 saatlik görüntü incelendi.

ŞANLIURFA'da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırın 5 şüphelisi, yaklaşık 200 kameradan 72 saatlik görüntü incelenerek yakalandı.

Olay, 8 Kasım 2026 tarihinde meydana geldi. Düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve kaçış güzergahlarının tespit edilmesi amacıyla bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasına ait toplam 72 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
ŞanlıurfaGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Urfa'da düğün konvoyuna yapılan silahlı saldırının ardından 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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