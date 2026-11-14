Şanlıurfa'da yüzlerce kişi zincirli esirleri canlandırıp Gazze'ye destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da yüzlerce kişi zincirli esirleri canlandırıp Gazze'ye destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'da yüzlerce kişi zincirli esirleri canlandırıp Gazze\'ye destek verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'da yüzlerce kişi zincirli esirleri canlandırıp Gazze\'ye destek verdi
Haber Videosu

Şanlıurfa'da yüzlerce vatandaş, sessiz yürüyüşle Filistin ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Yürüyüşte zincire bağlı ve kelepçeli Filistinli esirler temsili olarak canlandırıldı, kalabalık dünya liderlerine çağrı yaptı.

Şanlıurfa'da yüzlerce vatandaş, düzenlendikleri sessiz yürüyüşle Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti. Temsili olarak zincirlere bağlanmış, elleri kelepçeli esirler canlandırılarak bölgedeki acı tablo gözler önüne serildi.

Şanlıurfa'da bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Rabia Meydanı'nda başlattıkları sessiz yürüyüşle Filistin ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, kalabalık dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı.

Rabia Meydanı'nda okunan basın açıklamasında, Gazze'de yaşanan felaketlerin sözlerle ifade edilemeyecek şekilde ağır olduğu vurgulandı. Sel, açlık ve susuzluk felaketinin tarif edilemeyecek seviyelere geldiği belirtilerek dünyanın acilen harekete geçmesi istendi. Ayrıca, batı tarafından daha fazla suçun örtbas edilmemesi ve bu suçların hesabının sorulması için çağrıda bulunuldu.

Yürüyüş sırasında gerçekleştirilen temsili canlandırmalar ise dikkat çekti. Temsili olarak zincirlere bağlanmış, elleri kelepçeli Filistinli esirler, tutuklanmış doktorlar ve esir alınmış diğer Filistinliler canlandırılarak bölgedeki acı tablo gözler önüne serildi.

Şanlıurfalıların yoğun ilgi gösterdiği Filistin'e destek yürüyüşü, Rabia Meydanı'nda başlayıp Haşimiye Meydanı'nda sona erdi.

Öte yandan polis ekipleri, yürüyüş ve eylem boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerRabia Meydanıİnsan HaklarıSivil ToplumOrta DoğuŞanlıurfaFilistinGüncelGazzeDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Arzum Şenses AK Parti saflarına geçti: Üyelik rozeti Yalıkavak’ta takıldı Arzum Şenses AK Parti saflarına geçti: Üyelik rozeti Yalıkavak'ta takıldı
Antrenmanda sürpriz Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’ndan bir icraat daha Antrenmanda sürpriz! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha
Altay Bayındır’dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah
21:43
Inter’i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı
Inter'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı
21:35
Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe sorusuna net yanıt verdi
Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe sorusuna net yanıt verdi
21:30
Galatasaraylılar kızacak Serdar Aziz’den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu
Galatasaraylılar kızacak! Serdar Aziz'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu
21:21
Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir
Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
19:27
Murat Kurum Antalya’da Küba’yı örnek gösterdi: Yüzde 19’luk risk
Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk
18:18
Etiyopya ile Eritre arasında Badme’de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
Etiyopya ile Eritre arasında Badme'de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 22:19:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yüzlerce kişi zincirli esirleri canlandırıp Gazze'ye destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android