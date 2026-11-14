Arzum Şenses AK Parti saflarına geçti: Üyelik rozeti Yalıkavak\'ta takıldı

Merhum sanatçı Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses, AK Parti'ye katıldı.

ROZETİNİ MİLLETVEKİLİ CAHİT ÖZKAN TAKTI

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bodrum'da gerçekleştirilen programda, Arzum Şenses'e üyelik rozeti takıldı.

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilçede temaslarda bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Yalıkavak'taki buluşmada Arzum Şenses'in üyelik rozetini takarak Şenses'i tebrik etti.

Programa AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ve teşkilat mensupları da katıldı.

ADNAN ŞENSES RAHMETLE ANILDI

Ergene, Arzum Şenses'in partiye katılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ergene, merhum sanatçı Adnan Şenses'i de eserleriyle milletin gönlünde yer edindiğini ifade ederek rahmet ve saygıyla andı.