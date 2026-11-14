Inter'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı - Son Dakika
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Inter'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı

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Inter\'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı
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5 yorum

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Inter'de kalmaya sıcak bakmayan 32 yaşındaki milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euroluk bir teklif paketi hazırladı. Sözleşmesi 2027 yazında bitecek yıldızın İtalyan ekibinin yeni kontrat önerisini geri çevirdiği ve sarı-lacivertli formaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Inter ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinin yeni kontrat teklifini geri çevirerek ayrılık sinyali verdi. 

FENERBAHÇE'DEN SOMUT ADIM HAZIRLIĞI

Daha önce de sarı-lacivertlilerle adı anılan 32 yaşındaki yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin bu kez somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

SARI-LACİVERTLİLERE OLUMLU YANIT

Sabah gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Inter'de kalmaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir teklif paketi hazırladı. Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmayan Hakan Çalhanoğlu'nun da bu teklife olumlu yanıt verdiği ve sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

JUVENTUS'U DA REDDETTİ

Öte yandan yıldız futbolcunun İtalya'nın bir diğer devi Juventus'tan gelen transfer teklifini reddettiği de gelen iddialar arasında.

Hakan ÇalhanoğluMilli TakımFenerbahçeFutbolInterSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ömer Faruk Yetkin Ömer Faruk Yetkin:
    Lan olm almayın şunu gözünüzü seveyim 1 0 Yanıtla
  • ali tartan ali tartan:
    Bu adamı ne kadar çok şişiriyorlar Türkiye’de oy na ya maz 0 0 Yanıtla
  • Sebahattin Şerbetçi Sebahattin Şerbetçi:
    Ohh be .ödüm koptu ts alacak diye .gitsin gitsin fenere gitsin 0 0
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    almayın bunu sakın 0 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Yetkin Ömer Faruk Yetkin:
    Almayın şunu gözünüzü seveyim 0 0 Yanıtla
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