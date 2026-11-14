Inter\'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı

Inter'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Inter'de kalmaya sıcak bakmayan 32 yaşındaki milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euroluk bir teklif paketi hazırladı. Sözleşmesi 2027 yazında bitecek yıldızın İtalyan ekibinin yeni kontrat önerisini geri çevirdiği ve sarı-lacivertli formaya sıcak baktığı öne sürüldü.
Inter ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinin yeni kontrat teklifini geri çevirerek ayrılık sinyali verdi.
FENERBAHÇE'DEN SOMUT ADIM HAZIRLIĞI
Daha önce de sarı-lacivertlilerle adı anılan 32 yaşındaki yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin bu kez somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.
SARI-LACİVERTLİLERE OLUMLU YANIT
Sabah gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Inter'de kalmaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir teklif paketi hazırladı. Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmayan Hakan Çalhanoğlu'nun da bu teklife olumlu yanıt verdiği ve sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
JUVENTUS'U DA REDDETTİ
Öte yandan yıldız futbolcunun İtalya'nın bir diğer devi Juventus'tan gelen transfer teklifini reddettiği de gelen iddialar arasında.
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