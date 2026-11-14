Inter\'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı

Inter ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinin yeni kontrat teklifini geri çevirerek ayrılık sinyali verdi.

FENERBAHÇE'DEN SOMUT ADIM HAZIRLIĞI

Daha önce de sarı-lacivertlilerle adı anılan 32 yaşındaki yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin bu kez somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

SARI-LACİVERTLİLERE OLUMLU YANIT

Sabah gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Inter'de kalmaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir teklif paketi hazırladı. Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmayan Hakan Çalhanoğlu'nun da bu teklife olumlu yanıt verdiği ve sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

JUVENTUS'U DA REDDETTİ

Öte yandan yıldız futbolcunun İtalya'nın bir diğer devi Juventus'tan gelen transfer teklifini reddettiği de gelen iddialar arasında.