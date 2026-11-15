İki yıldır pedal çeviren İtalyan çift, 20 bin kilometreyle Şanlıurfa'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İki yıldır pedal çeviren İtalyan çift, 20 bin kilometreyle Şanlıurfa'ya ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İki yıldır pedal çeviren İtalyan çift, 20 bin kilometreyle Şanlıurfa\'ya ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İki yıldır pedal çeviren İtalyan çift, 20 bin kilometreyle Şanlıurfa\'ya ulaştı
Haber Videosu

Yaklaşık iki yıldır bisikletle dünya turu yapan İtalyan çift, 20 bin kilometre pedal çevirerek Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa'da Göbeklitepe Bisiklet Kulübünce gönüllü ağırlanan çift, Türkiye turunu Muğla'da tamamladıktan sonra gemiyle ülkeden ayrılacak.

Bisikletle dünya turuna çıkan İtalyan çift Simone Gislimberti ve Chiara Cattani, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri yolculuklarının Türkiye etabında Şanlıurfa'ya ulaştı.

Avustralya'nın güneyindeki Tazmanya Adası'ndan yola çıkan 27 yaşındaki marangoz Simone Gislimberti ve biyolog eşi Chiara Cattani, Asya'daki birçok ülkeyi bisikletle geçerek yaklaşık 20 bin kilometre yol katetti.

Singapur, Malezya, Tayland, Vietnam, Çin, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Afganistan, Ermenistan ve Gürcistan'ın ardından iki hafta önce Türkiye'ye giriş yapan çift, Kars, Ağrı, Muş, Batman, Mardin ve Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa gezisinin ardından kentten ayrılan çift, Türkiye turunu Muğla'da tamamladıktan sonra gemi ile ülkeden ayrılacak.

"Bu ülkeyi gerçekten çok sevdik"

Simone Gislimberti, AA muhabirine, dünyayı kendi gözleriyle görmek ve farklı kültürleri tanımak istedikleri için böyle bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverlikten çok etkilendiklerini belirten Gislimberti, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye iki hafta önce Gürcistan'dan giriş yaptık. Bu ülkeyi gerçekten çok sevdik. İnsanları, misafirperverliği, yemekleri, tarihi mekanlarıyla muhtemelen en sevdiğimiz ülkelerden biri oldu. İnsanlık tarihi açısından kesinlikle harika. Şanlıurfa gerçekten çok güzel, bisiklet dostu ve insanları çok güler yüzlü. Yeni yerler keşfediyoruz, her köşede farklı bir kültür ve farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Özellikle yemekler harika, farklı lezzetler deniyoruz ama her şeyden önemlisi, bu bölgedeki insanlar çok samimi ve turistlere karşı çok sevecenler. Muş'tan beri neredeyse her gün misafir edildik, çadırımızı hiç kurmadık. İnsanlar bizi önce çaya, sonra yemeğe davet ediyor, en sonunda da evlerinde ağırlıyor. Bu sayede aileleri yakından tanıma fırsatı buluyoruz."

"Türkiye'de insanlar son derece samimi"

Chiara Cattani ise yolculuk sırasında özellikle hava koşulları nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadıklarını anlattı.

Çin'de yüksek rakımlı bölgede bir ay boyunca sıfırın altındaki sıcaklıklarda bisiklet sürdüklerini dile getiren Cattani, şunları kaydetti:

"Genellikle çadırda kalıyoruz, bu yüzden çok yağmur yağdığında bu da ayrı bir sorun oluyor fakat dünyanın her yerinde insanlar bize karşı çok nazik davrandı. Özellikle Türkiye'de insanlar son derece samimi. Hava soğuk olduğunda bizi yemek yemeye, evlerinde vakit geçirmeye ve sıcak bir yerde uyumaya davet ediyorlar. Bu yüzden gerçekten harika bir deneyim yaşıyoruz."

Bisikletle seyahat etme fikrinin zaman içinde geliştiğini belirten Cattani, Avustralya'da çalışırken para biriktirdiklerini ve önce ülkeyi bisikletle gezdiklerini, ardından yolculuklarını dünya turuna dönüştürmeye karar verdiklerini ifade etti.

Seyahatlerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini belirten Cattani, Türkiye gezilerini tamamladıktan sonra Yunanistan üzerinden İtalya'ya dönerek aileleriyle vakit geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Bisikletli gezginlere gönüllü konaklama desteği

Göbeklitepe Bisiklet Kulübü Başkanı Muhammed Kaplan da 2013'ten bu yana düzenledikleri etkinliklerle bisiklet kullanımına yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Yurt içinden ve yurt dışından Şanlıurfa'ya gelen bisikletli gezginleri kulübe ait evde gönüllülük esasına göre ağırladıklarını anlatan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Bisikletli yol arkadaşlarımız ve sporcularımız nerede uygun görürlerse çadırlarında, parkta veya bahçede konaklayabiliyor. Biz onlara daha rahat dinlenebilecekleri, duş alabilecekleri ve çamaşırlarını yıkayabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Herhangi bir ücret veya beklenti olmadan tamamen gönüllülük esasına göre yaptığımız bir organizasyon. Bugün de İtalya'dan gelen arkadaşlarımızı ağırladık."

Kaynak: AA
GöbeklitepeAvustralyaŞanlıurfaTürkiyeTurizmGüncelMuğlaDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Kasap mı market mi Adana’da kıymanın kilosunda 500 liralık fark Kasap mı market mi? Adana'da kıymanın kilosunda 500 liralık fark
Arnavutköy’ün Suat Usta’sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu Arnavutköy'ün Suat Usta'sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:09:06. #7.12#
SON DAKİKA: İki yıldır pedal çeviren İtalyan çift, 20 bin kilometreyle Şanlıurfa'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android