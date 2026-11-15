İki yıldır pedal çeviren İtalyan çift, 20 bin kilometreyle Şanlıurfa\'ya ulaştı

Bisikletle dünya turuna çıkan İtalyan çift Simone Gislimberti ve Chiara Cattani, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri yolculuklarının Türkiye etabında Şanlıurfa'ya ulaştı.

Avustralya'nın güneyindeki Tazmanya Adası'ndan yola çıkan 27 yaşındaki marangoz Simone Gislimberti ve biyolog eşi Chiara Cattani, Asya'daki birçok ülkeyi bisikletle geçerek yaklaşık 20 bin kilometre yol katetti.

Singapur, Malezya, Tayland, Vietnam, Çin, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Afganistan, Ermenistan ve Gürcistan'ın ardından iki hafta önce Türkiye'ye giriş yapan çift, Kars, Ağrı, Muş, Batman, Mardin ve Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa gezisinin ardından kentten ayrılan çift, Türkiye turunu Muğla'da tamamladıktan sonra gemi ile ülkeden ayrılacak.

"Bu ülkeyi gerçekten çok sevdik"

Simone Gislimberti, AA muhabirine, dünyayı kendi gözleriyle görmek ve farklı kültürleri tanımak istedikleri için böyle bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverlikten çok etkilendiklerini belirten Gislimberti, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye iki hafta önce Gürcistan'dan giriş yaptık. Bu ülkeyi gerçekten çok sevdik. İnsanları, misafirperverliği, yemekleri, tarihi mekanlarıyla muhtemelen en sevdiğimiz ülkelerden biri oldu. İnsanlık tarihi açısından kesinlikle harika. Şanlıurfa gerçekten çok güzel, bisiklet dostu ve insanları çok güler yüzlü. Yeni yerler keşfediyoruz, her köşede farklı bir kültür ve farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Özellikle yemekler harika, farklı lezzetler deniyoruz ama her şeyden önemlisi, bu bölgedeki insanlar çok samimi ve turistlere karşı çok sevecenler. Muş'tan beri neredeyse her gün misafir edildik, çadırımızı hiç kurmadık. İnsanlar bizi önce çaya, sonra yemeğe davet ediyor, en sonunda da evlerinde ağırlıyor. Bu sayede aileleri yakından tanıma fırsatı buluyoruz."

"Türkiye'de insanlar son derece samimi"

Chiara Cattani ise yolculuk sırasında özellikle hava koşulları nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadıklarını anlattı.

Çin'de yüksek rakımlı bölgede bir ay boyunca sıfırın altındaki sıcaklıklarda bisiklet sürdüklerini dile getiren Cattani, şunları kaydetti:

"Genellikle çadırda kalıyoruz, bu yüzden çok yağmur yağdığında bu da ayrı bir sorun oluyor fakat dünyanın her yerinde insanlar bize karşı çok nazik davrandı. Özellikle Türkiye'de insanlar son derece samimi. Hava soğuk olduğunda bizi yemek yemeye, evlerinde vakit geçirmeye ve sıcak bir yerde uyumaya davet ediyorlar. Bu yüzden gerçekten harika bir deneyim yaşıyoruz."

Bisikletle seyahat etme fikrinin zaman içinde geliştiğini belirten Cattani, Avustralya'da çalışırken para biriktirdiklerini ve önce ülkeyi bisikletle gezdiklerini, ardından yolculuklarını dünya turuna dönüştürmeye karar verdiklerini ifade etti.

Seyahatlerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini belirten Cattani, Türkiye gezilerini tamamladıktan sonra Yunanistan üzerinden İtalya'ya dönerek aileleriyle vakit geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Bisikletli gezginlere gönüllü konaklama desteği

Göbeklitepe Bisiklet Kulübü Başkanı Muhammed Kaplan da 2013'ten bu yana düzenledikleri etkinliklerle bisiklet kullanımına yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Yurt içinden ve yurt dışından Şanlıurfa'ya gelen bisikletli gezginleri kulübe ait evde gönüllülük esasına göre ağırladıklarını anlatan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Bisikletli yol arkadaşlarımız ve sporcularımız nerede uygun görürlerse çadırlarında, parkta veya bahçede konaklayabiliyor. Biz onlara daha rahat dinlenebilecekleri, duş alabilecekleri ve çamaşırlarını yıkayabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Herhangi bir ücret veya beklenti olmadan tamamen gönüllülük esasına göre yaptığımız bir organizasyon. Bugün de İtalya'dan gelen arkadaşlarımızı ağırladık."