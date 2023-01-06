Son Dakika Göbeklitepe Haberleri

11:19 Galaktik Tayfa seyirciyle buluştu - Galaktik Tayfa seyirciyle buluştu AKM'deki ilk gösterimi 2 bin kişi izledi Bakan Mustafa Varank ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy heyecana ortak oldu Galaktik Tayfa 81 ilde gösterime girdi TRT Çocuk'ta yayınlanan Türk animasyonu Rafadan Tayfa'nın 3'üncü sinema filmi 'Rafadan Tayfa: Galatik...

12:52 'Galaktik Tayfa' 81 ilde vizyona giriyor SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, TRT Çocuk'ta 9 yıldır yayımlanan Türk animasyon filmi Rafadan Tayfa'nın 3'üncü sinema filmi 'Galaktik Tayfa'nın bakanlığın katkılarıyla 6 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacağını ve 81 ilde aynı anda gösterime gireceğini duyurdu.

15:12 2023 turizm başkenti Şanlıurfa turistleri ağırlamaya hazır 2023 turizm başkenti Şanlıurfa turistleri ağırlamaya hazır Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: "12 bin yıl önce dünyada ne olduğu merak konusu olamaz mı.

11:44 Şanlıurfa'da kadınlar yeni yıla isot hasadıyla başladı Şanlıurfa'da kadınlar yeni yıla isot hasadıyla başladı Şanlıurfa'da kadınlar 2023 yılının ilk gününe serada yetiştirilen isotların hasadıyla başladı.

11:14 Haftanın tarihine bakış Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı kutlamaları 5 Ocak'ta "1981 Atatürk Yılı" başlığıyla başladı.

11:50 Türkiye'nin tek buz müzesi binlerce ziyaretçi ağırladı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde iki yıl önce kurulan "Ata Buz Müzesi", 100 binin üzerindeki ziyaretçiye kapılarını açtı.

16:16 Başkan Güler: "Kurul Kalesi, kültür ve turizmin merkezi haline geliyor" - Başkan Güler: "Kurul Kalesi, kültür ve turizmin merkezi haline geliyor" Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kazı çalışmalarının 10'uncu yılında görevlilerden bilgi aldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor.

14:32 2022'de düzenlenen yüzlerce festival sanatla dolu bir yıl yaşattı Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" ile birçok kurum ve kuruluşun düzenlendiği konser, tiyatro, opera, dans ve edebiyat festivalleri, sanatseverlerin sanatla dolu dolu bir yıl yaşamasına olanak sağladı.

14:10 'VENÜS'ÜN KIZLARI'NDAN YENİ YIL KONSERİ ANTALYA'da kendilerine 'Venüs'ün Kızları' adını veren 'Venera Ensemble' adlı müzik grubu, tarihi Kaleiçi Semti'ni opera müziğiyle çınlattı.

11:26 Rafadan Tayfa'yı seslendiren sanatçılar, stüdyoda eğlenceli anlar yaşadı TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"nın karakterlerini seslendiren sanatçılar Anadolu Ajansı'na (AA) konuştu.

09:54 Göbeklitepe'de M.Ö. 13600'lü yıllara ait polenler bulundu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan sondaj çalışmalarında, M.Ö. 13600'lü yıllara kadarki polenler gün yüzüne çıkarıldı.

11:22 "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" Şanlıurfa, yeni yılın gözde şehri olmayı hedefliyor İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa, turizmde yakaladığı hareketliliği gelecek yıl 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

09:42 NUH'UN GEMİSİNİN SIRRI İSTANBUL'DA İNCELENİYOR AĞRI'da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu düşünülen alandan alınan numuneler İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvarı'na getirildi.

09:37 NUH'UN GEMİSİNİN SIRRI İSTANBUL'DA İNCELENİYOR AĞRI'da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu düşünülen alandan alınan numuneler İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvarı'na getirildi.

17:02 Şanlıurfa 2023 yılında turizmde altın çağını yaşayacak Şanlıurfa 2023 yılında turizmde altın çağını yaşayacak İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti Şanlıurfa turist rekoru kırmaya hazırlanıyor İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti Şanlıurfa'da turist rekoru bekleniyor Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül: "İnanıyorum ki 2023 yılında turizm bizim...

10:18 GÖBEKLİTEPE'Yİ BUZA İŞLEDİLER ERZURUM'da kurulan Ata Buz Müzesi'nde, Şanlıurfa'daki kazılarda ortaya çıkarılan Göbeklitepe'deki 'T' şeklindeki anıtsal dikilitaş, eksi 5 derece öğretim üyeleri ve öğrencilerce buza işleniyor.

20:57 AK Parti milletvekilleri, Bakanlıkların 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk,"Eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar birçok insani projeye imza atan Türkiye, bu çalışmalarıyla geçmişte bu kıtaları sömürenlerin aksine bütün dünyanın itibarını kazandı, bütün dünyaya umut oldu.

14:47 Malkara'da kısa kısa Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi.

15:18 Roma dönemine ait kalıntılarını bulunduğu bölge gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor Roma dönemine ait kalıntılarını bulunduğu bölge gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor Defineciler tarafından defalarca tahrip edildi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal: "Definecilerin tahrip ettiği Roma dönemine ait sit alanı olarak ilan edilen bölge koruma...

14:11 AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı basın mensuplarıyla buluştu AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 3 Aralık'ta Şanlıurfa'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla ilgili basın mensuplarıyla buluştu.

14:21 28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı başladı Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze müdürlüklerince yıl boyunca gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların değerlendirildiği "28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı" Antalya'da başladı.

13:12 Yapımcı İsmail Fidan, animasyonun sinema sektöründeki önemini anlattı Açıklaması Rafadan Tayfa projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, dünya sinemasında en çok izlenen yapımların animasyon filmleri olduğunun altını çizerek, animasyonun hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler için önemli bir iletişim ve eğlence aracı olduğunu aktardı.

09:43 Enuygun.com, gastronomi rotalarını sıraladı Seyahat sitesi Enuygun.com, gastronomi turu yapmak isteyen seyahatseverler için Türkiye'nin lezzetleriyle ünlü rotalarını sıraladı.

06:43 26 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı 26 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

11:07 Güneydoğu turizminin değeri "Mezopotamya" markasıyla artırılıyor Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin turizm değeri, "Mezopotamya" markası adı altında devlet destekli, uluslararası festival, fuar, sosyal medya ve diğer tanıtım etkinlikleriyle artırılıyor.

16:43 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı.

19:09 ŞANLIURFA - İstanbul'dan gelen avukatlar, Şanlıurfa'da tarihi yerleri gezdi İstanbul 2 No'lu Barosu ile Tüm Hukukçular Birliği üyesi 40 avukat, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

13:34 Mezopotamya'nın 10 bin yıl önceye ait saklı bilgileri "antik DNA" ile aydınlandı Hacettepe ve ODTÜ'den bilim insanlarının liderliğinde uluslararası bir ekip, Göbeklitepe'nin yaklaşık 300 kilometre uzaklığındaki Diyarbakır Çayönü yerleşim bölgesinde MÖ 8500 yılında yaşamış Anadolu insanına ait ilk antik DNA analizlerini yaparak Kuzey Mezopotamya toplumlarının genetik...

11:49 Erciş Zernaki Tepesi'ndeki kazı çalışmalarında Aramice 4 kitabe bulundu Erciş Zernaki Tepesi'ndeki kazı çalışmalarında Aramice 4 kitabe bulunduVAN – Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'deki ızgara planlı tarihi kent kalıntısında başlatılan çalışmalarında Aramice yazılmış 4 kitabe bulundu.

11:58 Şanlıurfa'da kent sorunlarına neşter vuruluyor Sivas Valiliği görevinden 2022 yılının mayıs ayında Şanlıurfa'ya atanan Salih Ayhan'ın, uyuşturucu ile mücadeleden eğitime, sağlığa, tarıma, ekonomiye, turizme, kültür ve sanata yönelik projelerinin yanı sıra kurumlar arasında oluşturduğu sinerji ile kent sorunlarına adeta neşter vuruluyor.

11:06 Canpolat, Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji kongresine katıldı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15'inci Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresinde yaptığı konuşma ile veteriner hekimlere seslendi.

16:02 Şanlıurfa kültür sanat haberleri: 'Şanlıurfa Göç Paneli' tanıtımında katılımcılar Şanlıurfa'ya hayran kaldı Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre - 'Şanlıurfa Göç Paneli' tanıtımında katılımcılar Şanlıurfa'ya hayran kaldı -Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül: "Şanlıurfa gastronomi şehridir, Şanlıurfa müzik şehridir, Şanlıurfa kültür şehridir, Şanlıurfa sabır şehridir, Şanlıurfa sevgi şehridir" Ankara'da gerçekleştirilen...

22:07 Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operasıyla veda Ankara Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe Operasını Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluşturdu.

13:47 Son dakika haberleri | Türk ve Azeri şehit anneleri Şanlıurfa'da buluştu Son dakika gelişmesine göre Türk ve Azeri şehit anneleri Şanlıurfa'da buluştu "Kardeş Aile" projesi şehit annelerini buluşturdu Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan Dağlık Karabağ Savaşı'nın ilk şehidi olan Pilot Binbaşı Abbas Kasımov'un ailesi, "Kardeş Aile" projesi çerçevesinde Türkiye'ye geldi.

18:50 Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Hırsızlık Yapan Hakkında Dava Açılmaz' Diye Kanun Olur mu? Oldu. Çıkardılar Ya Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’ta Erbağı Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Taksicilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, “‘Hırsızlık yapan hakkında dava açılmaz’ diye kanun olur mu? Oldu. Çıkardılar ya. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda hırsızlık, yolsuzluk yap, diyor ki ‘Bunlar hakkında soruşturma açılmaz’. Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Ne yapalım yani? El kaldıran milletvekili neye el kaldırdığını bilmiyor” dedi.

21:45 Bakan Nebati: "Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yazmaya devam ediyoruz" Bakan Nebati: "Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yazmaya devam ediyoruz" -"Yerli malı sulama sistemi ve GES kullanan çiftçinin kredi faizini bakanlığımız karşılıyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Şanlıurfa'ya 7 bin 64 konut kazandırıyoruz" "TOKİ Başkanlığımızın...

10:52 Gobi'de bulunan Türklere ait üç yeni Paleolitik yerleşme yerinde mamut figürlerine rastlandı DÜNYANIN en büyük çöllerinden biri olan Moğolistan'daki Gobi Çölü bölgesinde, temmuz-ağustos aylarında Ön-Türk Akademisi adına araştırmalar yapan Prof. Dr. Semih Güneri ve doktora öğrencileri, Altaylar ile Gobi arasında kültürel bağlantılara tanık olan arkeolojik belgelere ulaştı.

10:37 Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alındı.

09:59 Son dakika haberi | Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması: 26 gözaltı Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da 41 nokta ve 9 bölgede 86 ekip ve 659 personelle yapılan Göbeklitepe-1 Huzur uygulamasında, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı araçlar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.