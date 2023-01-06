Son Dakika Göbeklitepe Haberleri

- 06.01.2023 06 Oca 11:19 Galaktik Tayfa seyirciyle buluştu
- Galaktik Tayfa seyirciyle buluştu AKM'deki ilk gösterimi 2 bin kişi izledi Bakan Mustafa Varank ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy heyecana ortak oldu Galaktik Tayfa 81 ilde gösterime girdi TRT Çocuk'ta yayınlanan Türk animasyonu Rafadan Tayfa'nın 3'üncü sinema filmi 'Rafadan Tayfa: Galatik...
- 06.01.2023 06 Oca 09:58 TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin galası yoğun katılımla gerçekleşti
TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"nın galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.
- 05.01.2023 05 Oca 12:52 'Galaktik Tayfa' 81 ilde vizyona giriyor
SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, TRT Çocuk'ta 9 yıldır yayımlanan Türk animasyon filmi Rafadan Tayfa'nın 3'üncü sinema filmi 'Galaktik Tayfa'nın bakanlığın katkılarıyla 6 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacağını ve 81 ilde aynı anda gösterime gireceğini duyurdu.
- 01.01.2023 01 Oca 15:12 2023 turizm başkenti Şanlıurfa turistleri ağırlamaya hazır
2023 turizm başkenti Şanlıurfa turistleri ağırlamaya hazır Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: "12 bin yıl önce dünyada ne olduğu merak konusu olamaz mı.
- 01.01.2023 01 Oca 11:44 Şanlıurfa'da kadınlar yeni yıla isot hasadıyla başladı
Şanlıurfa'da kadınlar yeni yıla isot hasadıyla başladı Şanlıurfa'da kadınlar 2023 yılının ilk gününe serada yetiştirilen isotların hasadıyla başladı.
- 01.01.2023 01 Oca 11:14 Haftanın tarihine bakış
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı kutlamaları 5 Ocak'ta "1981 Atatürk Yılı" başlığıyla başladı.
- 30.12.2022 30 Ara 11:50 Türkiye'nin tek buz müzesi binlerce ziyaretçi ağırladı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde iki yıl önce kurulan "Ata Buz Müzesi", 100 binin üzerindeki ziyaretçiye kapılarını açtı.
- 28.12.2022 28 Ara 16:16 Başkan Güler: "Kurul Kalesi, kültür ve turizmin merkezi haline geliyor"
- Başkan Güler: "Kurul Kalesi, kültür ve turizmin merkezi haline geliyor" Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kazı çalışmalarının 10'uncu yılında görevlilerden bilgi aldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
- 28.12.2022 28 Ara 15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor.
- 28.12.2022 28 Ara 14:32 2022'de düzenlenen yüzlerce festival sanatla dolu bir yıl yaşattı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" ile birçok kurum ve kuruluşun düzenlendiği konser, tiyatro, opera, dans ve edebiyat festivalleri, sanatseverlerin sanatla dolu dolu bir yıl yaşamasına olanak sağladı.
- 26.12.2022 26 Ara 15:26 "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" 6 Ocak'ta vizyona girecek
TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi, 6 Ocak 2023'te minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.
- 26.12.2022 26 Ara 14:10 'VENÜS'ÜN KIZLARI'NDAN YENİ YIL KONSERİ
ANTALYA'da kendilerine 'Venüs'ün Kızları' adını veren 'Venera Ensemble' adlı müzik grubu, tarihi Kaleiçi Semti'ni opera müziğiyle çınlattı.
- 24.12.2022 24 Ara 11:26 Rafadan Tayfa'yı seslendiren sanatçılar, stüdyoda eğlenceli anlar yaşadı
TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"nın karakterlerini seslendiren sanatçılar Anadolu Ajansı'na (AA) konuştu.
- 24.12.2022 24 Ara 09:54 Göbeklitepe'de M.Ö. 13600'lü yıllara ait polenler bulundu
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan sondaj çalışmalarında, M.Ö. 13600'lü yıllara kadarki polenler gün yüzüne çıkarıldı.
- 23.12.2022 23 Ara 11:22 "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" Şanlıurfa, yeni yılın gözde şehri olmayı hedefliyor
İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa, turizmde yakaladığı hareketliliği gelecek yıl 2 katına çıkarmayı hedefliyor.
- 23.12.2022 23 Ara 09:42 NUH'UN GEMİSİNİN SIRRI İSTANBUL'DA İNCELENİYOR
AĞRI'da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu düşünülen alandan alınan numuneler İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvarı'na getirildi.
- 23.12.2022 23 Ara 09:37 NUH'UN GEMİSİNİN SIRRI İSTANBUL'DA İNCELENİYOR
AĞRI'da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu düşünülen alandan alınan numuneler İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvarı'na getirildi.
- 21.12.2022 21 Ara 17:02 Şanlıurfa 2023 yılında turizmde altın çağını yaşayacak
Şanlıurfa 2023 yılında turizmde altın çağını yaşayacak İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti Şanlıurfa turist rekoru kırmaya hazırlanıyor İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti Şanlıurfa'da turist rekoru bekleniyor Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül: "İnanıyorum ki 2023 yılında turizm bizim...
- 20.12.2022 20 Ara 10:18 GÖBEKLİTEPE'Yİ BUZA İŞLEDİLER
ERZURUM'da kurulan Ata Buz Müzesi'nde, Şanlıurfa'daki kazılarda ortaya çıkarılan Göbeklitepe'deki 'T' şeklindeki anıtsal dikilitaş, eksi 5 derece öğretim üyeleri ve öğrencilerce buza işleniyor.
- 08.12.2022 08 Ara 20:57 AK Parti milletvekilleri, Bakanlıkların 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk,"Eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar birçok insani projeye imza atan Türkiye, bu çalışmalarıyla geçmişte bu kıtaları sömürenlerin aksine bütün dünyanın itibarını kazandı, bütün dünyaya umut oldu.
- 06.12.2022 06 Ara 14:47 Malkara'da kısa kısa
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi.
- 01.12.2022 01 Ara 15:18 Roma dönemine ait kalıntılarını bulunduğu bölge gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor
Roma dönemine ait kalıntılarını bulunduğu bölge gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor Defineciler tarafından defalarca tahrip edildi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal: "Definecilerin tahrip ettiği Roma dönemine ait sit alanı olarak ilan edilen bölge koruma...
- 30.11.2022 30 Kas 14:11 AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı basın mensuplarıyla buluştu
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 3 Aralık'ta Şanlıurfa'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla ilgili basın mensuplarıyla buluştu.
- 29.11.2022 29 Kas 14:21 28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze müdürlüklerince yıl boyunca gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların değerlendirildiği "28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı" Antalya'da başladı.
- 29.11.2022 29 Kas 13:12 Yapımcı İsmail Fidan, animasyonun sinema sektöründeki önemini anlattı Açıklaması
Rafadan Tayfa projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, dünya sinemasında en çok izlenen yapımların animasyon filmleri olduğunun altını çizerek, animasyonun hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler için önemli bir iletişim ve eğlence aracı olduğunu aktardı.
- 29.11.2022 29 Kas 09:43 Enuygun.com, gastronomi rotalarını sıraladı
Seyahat sitesi Enuygun.com, gastronomi turu yapmak isteyen seyahatseverler için Türkiye'nin lezzetleriyle ünlü rotalarını sıraladı.
- 26.11.2022 26 Kas 06:43 26 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı
26 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 20.11.2022 20 Kas 11:07 Güneydoğu turizminin değeri "Mezopotamya" markasıyla artırılıyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin turizm değeri, "Mezopotamya" markası adı altında devlet destekli, uluslararası festival, fuar, sosyal medya ve diğer tanıtım etkinlikleriyle artırılıyor.
- 19.11.2022 19 Kas 16:43 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı.
- 16.11.2022 16 Kas 23:55 Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
- 16.11.2022 16 Kas 18:39 Kazakistan'da "ALEMSAZ" Uluslararası Müzik Festivali'nde Türk halk müziği tanıtıldı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "ALEMSAZ" Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Türk halk müziği ile geleneksel aletleri tanıtıldı.
- 10.11.2022 10 Kas 19:09 ŞANLIURFA - İstanbul'dan gelen avukatlar, Şanlıurfa'da tarihi yerleri gezdi
İstanbul 2 No'lu Barosu ile Tüm Hukukçular Birliği üyesi 40 avukat, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.
- 09.11.2022 09 Kas 13:34 Mezopotamya'nın 10 bin yıl önceye ait saklı bilgileri "antik DNA" ile aydınlandı
Hacettepe ve ODTÜ'den bilim insanlarının liderliğinde uluslararası bir ekip, Göbeklitepe'nin yaklaşık 300 kilometre uzaklığındaki Diyarbakır Çayönü yerleşim bölgesinde MÖ 8500 yılında yaşamış Anadolu insanına ait ilk antik DNA analizlerini yaparak Kuzey Mezopotamya toplumlarının genetik...
- 05.11.2022 05 Kas 11:49 Erciş Zernaki Tepesi'ndeki kazı çalışmalarında Aramice 4 kitabe bulundu
Erciş Zernaki Tepesi'ndeki kazı çalışmalarında Aramice 4 kitabe bulunduVAN – Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'deki ızgara planlı tarihi kent kalıntısında başlatılan çalışmalarında Aramice yazılmış 4 kitabe bulundu.
- 04.11.2022 04 Kas 11:58 Şanlıurfa'da kent sorunlarına neşter vuruluyor
Sivas Valiliği görevinden 2022 yılının mayıs ayında Şanlıurfa'ya atanan Salih Ayhan'ın, uyuşturucu ile mücadeleden eğitime, sağlığa, tarıma, ekonomiye, turizme, kültür ve sanata yönelik projelerinin yanı sıra kurumlar arasında oluşturduğu sinerji ile kent sorunlarına adeta neşter vuruluyor.
- 28.10.2022 28 Eki 11:13 Uzak Doğu'dan turist çekmek isteyen Şanlıurfa, Japon turizmcileri ağırladı
Japon seyahat acentelerinin temsilcileri, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik mekanları inceledi.
- 27.10.2022 27 Eki 19:01 Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Terneva, Şanlıurfa'yı ziyaret etti
Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'yı ziyaret etti.
- 27.10.2022 27 Eki 11:06 Canpolat, Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji kongresine katıldı
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15'inci Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresinde yaptığı konuşma ile veteriner hekimlere seslendi.
- 26.10.2022 26 Eki 16:02 Şanlıurfa kültür sanat haberleri: 'Şanlıurfa Göç Paneli' tanıtımında katılımcılar Şanlıurfa'ya hayran kaldı
Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre - 'Şanlıurfa Göç Paneli' tanıtımında katılımcılar Şanlıurfa'ya hayran kaldı -Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül: "Şanlıurfa gastronomi şehridir, Şanlıurfa müzik şehridir, Şanlıurfa kültür şehridir, Şanlıurfa sabır şehridir, Şanlıurfa sevgi şehridir" Ankara'da gerçekleştirilen...
- 23.10.2022 23 Eki 22:07 Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operasıyla veda
Ankara Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe Operasını Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluşturdu.
- 22.10.2022 22 Eki 13:47 Son dakika haberleri | Türk ve Azeri şehit anneleri Şanlıurfa'da buluştu
Son dakika gelişmesine göre Türk ve Azeri şehit anneleri Şanlıurfa'da buluştu "Kardeş Aile" projesi şehit annelerini buluşturdu Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan Dağlık Karabağ Savaşı'nın ilk şehidi olan Pilot Binbaşı Abbas Kasımov'un ailesi, "Kardeş Aile" projesi çerçevesinde Türkiye'ye geldi.
- 20.10.2022 20 Eki 19:45 Mersin haber... ŞANLIURFA - Mersin Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe'de konser verdi
Gelen Mersin haberlerine göre Şanlıurfa'da, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de konser verdi.
- 20.10.2022 20 Eki 18:50 Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Hırsızlık Yapan Hakkında Dava Açılmaz' Diye Kanun Olur mu? Oldu. Çıkardılar Ya
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’ta Erbağı Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Taksicilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, “‘Hırsızlık yapan hakkında dava açılmaz’ diye kanun olur mu? Oldu. Çıkardılar ya. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda hırsızlık, yolsuzluk yap, diyor ki ‘Bunlar hakkında soruşturma açılmaz’. Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Ne yapalım yani? El kaldıran milletvekili neye el kaldırdığını bilmiyor” dedi.
- 20.10.2022 20 Eki 16:13 ŞANLIURFA - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan eserler görücüye çıktı
Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan heykel, resim ve seramikler sergilendi.
- 18.10.2022 18 Eki 21:45 Bakan Nebati: "Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yazmaya devam ediyoruz"
Bakan Nebati: "Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yazmaya devam ediyoruz" -"Yerli malı sulama sistemi ve GES kullanan çiftçinin kredi faizini bakanlığımız karşılıyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Şanlıurfa'ya 7 bin 64 konut kazandırıyoruz" "TOKİ Başkanlığımızın...
- 16.10.2022 16 Eki 10:52 Gobi'de bulunan Türklere ait üç yeni Paleolitik yerleşme yerinde mamut figürlerine rastlandı
DÜNYANIN en büyük çöllerinden biri olan Moğolistan'daki Gobi Çölü bölgesinde, temmuz-ağustos aylarında Ön-Türk Akademisi adına araştırmalar yapan Prof. Dr. Semih Güneri ve doktora öğrencileri, Altaylar ile Gobi arasında kültürel bağlantılara tanık olan arkeolojik belgelere ulaştı.
- 15.10.2022 15 Eki 10:37 Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alındı.
- 15.10.2022 15 Eki 09:59 Son dakika haberi | Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması: 26 gözaltı
Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da 41 nokta ve 9 bölgede 86 ekip ve 659 personelle yapılan Göbeklitepe-1 Huzur uygulamasında, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı araçlar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.
- 15.10.2022 15 Eki 09:39 Son Dakika | Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alındı.
- 07.10.2022 07 Eki 00:13 Antalya haberleri! Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı
Antalya gündem haberi | Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Antalya Müzesi bahçesinde 3 sanatçıdan oluşan "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturdu.