Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe 5 yılda, 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığını kuruyoruz"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe'nin başarısını vurgulayarak Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı'nın kurulacağını duyurdu - Son Dakika
Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, ilçelerin il merkezine bağlantısının sağlandığı kara yollarını açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.
EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Corendon Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından üzüntülerini dile getirdi. Uygun, iyi oynamalarına rağmen mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtirken, hakem Ali Şansalan'ın tutumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Melikgazi Belediyesi, 16 kırsal mahallede tarıma ve çiftçilere destek olmak için 21 bin adet meyve fidanı dağıtıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün desteği ile 5 kırsal mahallede 16 adet kapama meyve bahçesi yapılacak.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle otomobil ve bazı evler zarar gördü. Olay anı, bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüyle Konyaspor galip geldi.
Çin'de yaşayan Melik Can Şahin, Lanzhou Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Çin Bahar Bayramı'nı deneyimlediğini ve bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtiyor. Melik, Çin'in renkli geleneksel festivallerini anlamaya başladığını ve Bahar Bayramı'nı Çinli dostlarıyla kutlamanın heyecan verici olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Çin'deki yaşam kalitesinin yüksek olduğunu ve Çin kültürünü daha iyi deneyimlemek için Çin'de eğitim görmeyi tercih ettiğini söylüyor. Melik, Çin'in tarihi ve kültürel mirasının büyüsünü her gittiği yerde hissettiğini ve mezun olduktan sonra Shanghai'da iş bulmayı umduğunu belirtiyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.
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