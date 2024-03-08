Göbeklitepe Ören Yeri 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Göbeklitepe Ören Yeri 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı

Göbeklitepe Ören Yeri 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri, 2019 yılından bu yana 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen kazılarda bulunan eserler, dünya arkeolojisi açısından büyük önem taşıyor. Göbeklitepe'nin tarihi ve anıtsal yapısı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve ziyaretçi sayısı her yıl artıyor.

08.03.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve 2019 yılında resmi açılışı yapılan Göbeklitepe Ören Yeri, aradan geçen sürede 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Şanlıurfa merkeze 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerinde, en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsünce 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Elde edilen buluntular üzerine tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Göbeklitepe, 2 Temmuz 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Yapılan koruma çatısı ve çevre düzenlemesinin ardından Göbeklitepe'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Mart 2019'da yapıldı.

UNESCO ile dünyaya açılan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan etmesiyle arttı.

Güneydoğu turlarının önemli uğrak noktası haline gelen ören yerini, açılışından bu yana 2 milyon 551 bin 535 kişi ziyaret etti.

"Buluntularla beraber ilgi odağı haline geliyor"

Göbeklitepe Alan Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, ören yerinde yapılan kazılarda elde edilen buluntuların dünya arkeolojisi açısından çok önemli sonuçlar oluşturduğunu söyledi.

Gelen ziyaretçi sayısının her yıl arttığına işaret eden Uludağ, bölgede 1995 yılında başlayan kazıların devam ettiğini, bulunan eserlerin tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çektiğini anlattı.

2023 yılında domuz heykelinin bulunduğunu anımsatan Uludağ, şöyle konuştu:

"Aslında gerçek boyutlarında yapılmış dünyanın en eski boyalı domuz heykeli olarak bu eseri nitelendirebiliriz. Bu eser Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Tabii Göbeklitepe'de kazı çalışmaları devam ediyor, Taştepeler projesi kapsamında. Bu kazı çalışmaları önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda elde edilen eserler gibi devam edecek kazı çalışmalarında da çok önemli buluntulara rastlanacak. Tabii bu buluntularla beraber Göbeklitepe, insanların ilgi odağı haline geliyor."

Uludağ, ören yerinin dünya ve Türkiye arkeolojisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Buraya gelen insanlar alandaki bu yapıları gördükleri zaman, özellikle steller üzerindeki insan figürlerini, hayvan figürlerini gördükleri zaman gerçekten hayretle karşılıyorlar. Çünkü Göbeklitepe Ören Yeri dünyanın anıtsal mimari anlamında en eskisi ve en özeli aslında. İnsanlar bunu merak ederek Göbeklitepe'yi ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Göbeklitepe gerçekten de dünya tarihini değiştiren önemli noktalardan, önemli merkezlerden biri."

Kaynak: AA

Göbeklitepe, Arkeoloji, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Göbeklitepe Ören Yeri 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep'te Sedef Kakma Sanatının Tek Kadın Ustası
    12:21 Gaziantep'te Sedef Kakma Sanatının Tek Kadın Ustası

    Gaziantep'te, erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan Nurgül Türkmen, mesleğinin inceliklerini ustalıkla sürdürerek tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Türkmen, yaşadığı zorluklara rağmen meslekte 12. yılına girmenin gururunu yaşıyor ve kadınların her işi başarabileceğine inanıyor.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor
    12:01 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan geleneksel Ramazan etkinlikleri Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliklerde Ramazan çarşısı, ünlü sanatçıların konserleri ve hemşehri geceleri yer alacak.

  • Manisalı Kadın Girişimci Babasının Besi Çiftliğini Kurtardı
    11:53 Manisalı Kadın Girişimci Babasının Besi Çiftliğini Kurtardı

    Manisalı kadın girişimci Süreyya Çalışır, kariyerini bırakarak babasının kapanmak üzere olan besi çiftliğinin başına geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle çiftliği onaran Çalışır, modern bir tesise dönüştürdüğü çiftlikte süt üretimi yapmaya başladı. Hedefi, hayvan sayısını ve üretimi artırarak alanında markalaşmak.

  • Tokat'ta Yıkılan Horuç Camisi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
    11:40 Tokat'ta Yıkılan Horuç Camisi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi

    Tokat'ta tehlike oluşturması nedeniyle 9 yıl önce yıkılan Horuç Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Cami, rekonstrüksiyon yöntemiyle tamamlanarak ibadete açıldı.

  • Bilecik Valisi Şefik Aygöl Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında İncelemelerde Bulundu
    10:57 Bilecik Valisi Şefik Aygöl Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında İncelemelerde Bulundu

    Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayında yapılacak çalışmaları açıkladı. Kervansarayın içerisinde genç, yetişkin ve çocuk okuma alanları, bebek kütüphanesi, deneyap atölyesi, bilgisayar donanım teknoloji bölümleri, engelsiz okuma alanları, çok amaçlı salonlar, kafeterya ve süreli yayın alanları, görsel sanatlar atölyesi ve tiyatro salonu bulunacak.

  • Balıkesir Gömeç'te Dalış Köyü Açıldı
    10:47 Balıkesir Gömeç'te Dalış Köyü Açıldı

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gömeç ilçesinde inşa edilen su altında mermer heykel galerisinin bulunduğu 'dalış köyü'nün açılışı, dünya serbest dalış rekortmenleri Şahika Ercümen ve Ufuk Koçak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gömeç Dalış Köyü, yılın 12 ayı dalış meraklılarına hizmet verecek.

  • Türkan Şoray'a Büyükçekmece Belediyesi'nden sürpriz
    10:11 Türkan Şoray'a Büyükçekmece Belediyesi'nden sürpriz

    Büyükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkan Şoray'a bir program düzenledi. Programda usta oyuncu Müjdat Gezen'in sürprizi ve Türkan Şoray Parkı'nın açılışı yapıldı.


11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
22:15 Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz Sivas Müftülüğü Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
10:10 Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem’in ardından hüngür hüngür ağladı Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem'in ardından hüngür hüngür ağladı
10:04 TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler
10:04 Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi 3 ay deneme süresi var Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi! 3 ay deneme süresi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 12:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Göbeklitepe Ören Yeri 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement