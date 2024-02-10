İstanbul\'da eğitim gören üniversite öğrencileri Göbeklitepe\'yi ziyaret etti

İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Bilim Tarihi Bölümü öğrencilerine yönelik, Kağıthane Belediyesi ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) desteğiyle Şanlıurfa'ya gezi düzenlendi.
Kente gelen 40 öğrenci, Göbeklitepe'yi gezerek alana ilişkin bilgiler aldı.
Üniversitenin Bilim Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, bilimin hayatın her döneminde ve her ortamda gerekli olduğuna inandıklarını, bu kapsamda öğrencilerin Göbeklitepe'yi yerinde görmesi için gezi düzenlediklerini söyledi.
Gezi kapsamında kendilerine destek veren TÜRGEV ve Kağıthane Belediyesine teşekkür eden Kaçar, şöyle konuştu:
"Üniversitemiz bizim bilim tarihi noktasında, Türkiye'deki bilhassa İslam medeniyetine ilişkin, en önemli lisans eğitimi veren üniversitelerin başında gelmektedir. Dolayısıyla bilim tarihinin Türkiye'de özellikle her alanda ve her ortamda tanınmasını, bilinmesini istiyoruz. Çünkü bilimi ve teknolojiyi çocuklarımıza küçük yaşta öğretmeliyiz, onun zevkini, onun heyecanını onlara tanıtmamız gerekiyor. Bu yüzden bu gezinin önemli bir misyonu ve anlamı olduğuna inanıyorum."
Enstitü Müdürü Nihal Fırat Özdemir ise enstitülerinin de ismini aldığı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bu alana çektiği ilgiyi, derslerinde ve ideallerinde sürdürmek istediklerini belirtti.
Özdemir, "İslam medeniyetinin talebeleri hiçbir zaman sadece oturarak ders işlememiş. Her zaman bilgi seyyahları olmuşlar. Dolayısıyla biz de bu amaçla yola çıktık. Dedik ki 'Göbeklitepe'yi, tarihin başlangıç noktası değişti, bunu anlatıyoruz ama yerinde gösterelim, sadece kitaplardan gitmeyelim, hem çok gezelim hem çok öğrenelim.' Amacımız buydu." dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Kültür Sanat › İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri Göbeklitepe'yi ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?