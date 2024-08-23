Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Göbeklitepe\'yi Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'daki programı kapsamında tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve 12 bin yılık geçmişe sahip Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Göbeklitepe Kazı Başkanı Nemci Karul, kazı çalışmaları ve bölgenin geçmişi hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, Göbeklitepe'ye gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

23.08.2024 19:19
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GÖBEKLİTEPE'Yİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'daki programı kapsamında tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve 12 bin yılık geçmişe sahip Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte ören yerini gezen Bakan Tunç'a Göbeklitepe Kazı Başkanı Nemci Karul, Göbeklitepe'de yürütülen kazı çalışmaları ile bölgenin geçmişi hakkında bilgi verdi. Göbeklitepe'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tunç, 12 bin yıllık 'T' şeklindeki sütunları hayranlıkla izledi. Bakan Tunç, Göbeklitepe'ye ziyarete gelen vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Tunç'un Şanlıurfa'daki programlarını tamamlayarak akşam saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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