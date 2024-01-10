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Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü'nde hayatını kaybeden gazetecileri anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü'nde hayatını kaybeden gazetecileri anma etkinliği düzenledi

Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hayatını kaybeden gazetecilerin kabirlerini ziyaret etti. Cemiyet üyeleri, Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme ve diğer gazetecilerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Başkan Reşit Öncel, etkinlik kapsamında Şanlıurfalı gazetecileri anarak Allah'tan rahmet diledi.

Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü\'nde hayatını kaybeden gazetecileri anma etkinliği düzenledi
10.01.2024 - 15:48,
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Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hayatını kaybeden gazetecilerin kabirlerini ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Üyeleri, ilk olarak kalp krizi sonucu 1 Ekim 2023'te vefat eden Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Yasin Dikme'nin Hilvan ilçesindeki kabrini ziyaretinde dua etti, karanfil bıraktı.

Cemiyet üyeleri daha sonra merhum gazeteciler Ömer Okutan, Önder Okutan, Coşkun Atan ve İbrahim Toru'nun kabirlerini de ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Reşit Öncel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında ebediyete İrtihal etmiş Şanlıurfalı gazetecileri kabirleri başında anarak dua ettiklerini belirterek, hepsine Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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