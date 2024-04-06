Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Göbeklitepe\'yi ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe'yi ziyaret etti.
Fenerbahçe ile yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Örencik Mahallesi yakınlarındaki ören yeri Göbeklitepe'ye eşi Mesude Özbek, gelini Gözde Özbek, torunları Hasan ve Zeynep Özbek ile geldi.
Mihmandar eşliğinde, kazı çalışmaları ve arkeolojik eserlere dair bilgiler alan Özbek, ailesiyle burada hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şanlıurfa merkeze 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerinde, en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.
Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsünce 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.
Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.
Elde edilen buluntular üzerine tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Göbeklitepe, 2 Temmuz 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Yapılan koruma çatısı ve çevre düzenlemesinin ardından Göbeklitepe'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Mart 2019'da yapıldı.
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