 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Riva'da düzenlenen toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya'ya A Milli Takım forması takdim ederken; Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı da Başkan Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye etti.

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
25.01.2024 - 18:56,
Abone Ol

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Riva'da düzenlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya'ya A Milli Takım forması takdim ederken; Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı da Başkan Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Riva, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:28:03. #1.13#
SON DAKİKA: 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement