İran Dışişleri Bakanı Arakçi İslamabad’da: Kritik temaslar başlıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan diplomasi turu kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

Arakçi İslamabad'a varışında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir tarafından karşılandı.

İLK DURAK PAKİSTAN

GÜNDEM YOĞUN

Arakçi’nin ziyaret kapsamında Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek, iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirmesi ve bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Ziyaretin ana gündem maddesi ise Orta Doğu'da İran, ABD ve İsrail arasında süregelen gerilim olacak.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Arakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, ABD ve İsrail’in İran’a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.

ABD ve İran heyetlerinin kritik görüşmeler için Pakistan’a gideceği haberi, Washington ve Tahran’dan gelen çelişkili açıklamalarla dünya gündemine oturdu.

BEYAZ SARAY: İRAN DOĞRUDAN GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Beyaz Saray, doğrudan görüşme talebinin Tahran’dan geldiğini ve tarafların yarın yüz yüze bir araya geleceğini duyurdu. ABD tarafı, bu görüşme için İslamabad'a üst düzey bir heyet gönderileceğini teyit ederek diplomatik bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı.

İRAN: HENÜZ DOĞRUDAN GÖRÜŞME PLANI YOK

Ancak İran yönetimi, Beyaz Saray'ın iddialarını kısa sürede yalanlayarak ABD ile planlanmış yeni bir müzakere turunun olmadığını söyledi.

Ancak İran yönetimi, Beyaz Saray'ın iddialarını kısa sürede yalanlayarak ABD ile planlanmış yeni bir müzakere turunun olmadığını söyledi. Yapılan resmi açıklamada, doğrudan görüşme talebi reddedilirken taraflar arasındaki belirsizlik korundu. Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşmesi beklenen bu buluşmanın, yarın fiilen gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise bölgedeki diplomatik kaynaklar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'A GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, müzakere heyetini İslamabad'a gönderme kararı aldı. Pakistan'a gidecek heyette Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.