Mahalle bakkalları ve marketlere denetim: Yüzlerce tarihi geçmiş ürün toplandı

Ordu'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde yüzlerce tarihi geçmiş ürün toplandı.

Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerince vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için mahalle bakkalları ve marketler mercek altına alındı. Ekipler; ürünlerin son kullanma tarihlerini, fiyat etiketi uygunluğunu ve iş yerlerinin genel hijyen şartlarını da kontrol etti. Özellikle temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflarda yapılan incelemelerde, halk sağlığını tehdit eden çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Tespit edilen ürünler, ekiplerce raflardan toplatılarak gerekli tutanak işlemlerinin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kurallara aykırı şekilde satış yaptığı belirlenen işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulandığı öğrenildi. - ORDU