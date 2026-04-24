Odunluk olarak kullanılan kamyona kesilen köprü cezası Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi
Odunluk olarak kullanılan kamyona kesilen köprü cezası Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi

Odunluk olarak kullanılan kamyona kesilen köprü cezası Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi
24.04.2026 15:40  Güncelleme: 15:41
Odunluk olarak kullanılan kamyona kesilen köprü cezası Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi
Gümüşhane'de bir vatandaşın evinin önünde odunluk olarak kullanılan çekme belgeli kamyona kesilen köprü cezası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Çaklı'nın evinin önünde bulunan ve kış aylarında odunluk olarak da kullandığı 29 AAV 321 plakalı 1976 model çekme belgeli kamyonuna, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 10 bin 484 TL idari para cezası kesilmişti. Kamyonunu son 1 yıldır odunluk olarak kullanan, son 3 yıldır ise yalnızca evinin çevresinde yerini değiştirmek amacıyla hareket ettiren Çaklı, cezaya itiraz edeceğini ifade etmişti. Basında yer alan haberlerin ardından konu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ulaştı. Yapılan incelemede Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kameraların plakayı yanlış okuduğu ve bu nedenle araca hatalı ceza kesildiği tespit edildi. Yanlışlığın belirlenmesinin ardından Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla ilgili birimler cezayı iptal etti. Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından telefonla bilgilendirilen Çaklı'ya cezanın iptal edildiği ve herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı iletildi.

Konuyla yakından ilgilenilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Sinan Çaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti. Konunun basında yer almasının ardından Bakanlık yetkililerinin kendisine ulaştığını ifade eden Çaklı, "Kamyonumuza İstanbul FSM Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığına dair bir para cezası kesildi. Bu benim başıma 3'üncü kez geldiği için sesimi duyurmak istedim. Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu haberi gördükten sonra olayla birebir alakadar oldu. Bakan beyin talimatı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri beni aradı, konuyla birebir alakadar olduklarını, cezamın iptal edildiğini söylediler. Sağ olsunlar mağduriyetimiz giderildi. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım bir daha başka vatandaşlarımızın başına gelmez. Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na konuyla yakından ilgilendiği için çok teşekkür ediyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
