MHP Bingöl ve Gaziantep teşkilatlarını feshetti
24.04.2026 16:43
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından başlayan teşkilat değişimleri hız kesmeden devam ediyor. Parti, son olarak Bingöl ve Gaziantep il teşkilatlarını da feshetti. Bingi İl Başkanlığına Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığına ise Mehmet Sait Kılıç atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Gaziantep ve Bingöl il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi.

BİNGÖL VE GAZİANTEP TEŞKİLATLARI FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır."

YÖNTER’İN İSTİFASI SONRASI DEĞİŞİM SÜRECİ HIZLANDI

MHP’de son dönemde peş peşe gelen teşkilat fesihlerinin, 27 Mart’ta Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter sonrası hız kazandığı görülüyor. Yönter’in "MHP’de ajan" çıkışı sonrası yaşanan gelişmeler, parti içinde önemli bir kırılma yarattı.

11 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP, son haftalarda birçok il teşkilatını feshetti. İstanbul İl Başkanlığı ile başlayan süreçte Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Ardahan ve Bolu teşkilatları da kapatıldı. Son olarak Bingöl ve Gaziantep ile feshedilen il sayısı 11'e yükseldi. 

Parti yönetimi, bu kararların gerekçesine ilişkin ise herhangi bir detay paylaşmadı.

İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Gaziantep, Teşkilat, Politika, Siyaset, Bingöl, Son Dakika

