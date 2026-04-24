Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak

Gaziantep’te kamuya açık bir alanda çekildiği öne sürülen uygunsuz görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kent merkezinde çekilen görüntülerde iki kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu anlar yer aldı. Paylaşımın ardından görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Söz konusu görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Paylaşımların altına “Ahlak kalmadı” şeklinde yorumlar yapılırken, birçok kişi yetkililere çağrıda bulundu. Bazı kullanıcılar ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nü etiketleyerek şahısların bulunmasını talep etti.