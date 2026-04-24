Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu zanlı İstanbul'da yakalandı

24.04.2026 22:49
Hindistan yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hindistan'da kırmızı bültenle 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Salim Dola (61), Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Hindistan yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kırmızı bülten düzenlenerek uluslararası seviyede aranan Hindistan uyruklu S.D.'nin (61) yakalanmasına yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte çalışma yürütüldü.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında adres bilgileri tespit edilen şüpheli, Beylikdüzü'nde kaldığı ikamete düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliye yönelik yapılan araştırmalarda, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda, söz konusu şahıstan talimat aldıkları yönünde beyanların olduğu anlaşıldı. Operasyonlarda, 126 kilo 141 gram sentetik uyarıcı ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 23:00:45. #7.13#
