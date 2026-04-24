Formula 1 aracı İstanbul sokaklarında / Röportajlarla

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin 2027 yılından itibaren yeniden takvime dahil edilmesine yönelik tarihi anlaşma, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla duyuruldu.

İstanbul Park'ın en az 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer almasını sağlayacak iş birliği, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

"MÜTHİŞ BİR SESİ VAR"

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinin start butonuna basmasıyla, Japon F1 pilotu Yuki Tsunoda'nın kontrolündeki Formula 1 aracı Galataport'tan hareket etti. Araç, Karaköy ve Beşiktaş güzergahını takip ederek Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne ulaştı. Sürüşü izlemek isteyenler güzergah boyunca yoğunluk oluşturdu. Samet Yaşar, "Ben zaten tutkunuyum. Çok güzel oldu, Türkiye'ye gelmesi sevindirici. Zaten müthiş bir sesi var, siz de duymuşsunuzdur. Çok keyif aldım" dedi.

"ÜLKEM ADINA ÇOK HEYECANLANDIM"

İzlemeye gelen Emirhan Bülbül ise "Öncelikle ülkem adına çok heyecanlandım. Bu beş sene içerisinde bir Ferrari şampiyonluğu görmeyi çok istiyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Zaten geldiğinde o sesi canlı şekilde duymak çok başka bir duygu. Hep izlerken dinliyordum ama aynısı değil, kesinlikle aynısı değil. Belki 15 saniye gördüm ama çok keyif aldım" diye konuştu.

Efe Vulkan da "Evet, Formula 1 yıllardır Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz bir organizasyon. Bu nedenle çok mutluyuz. Bir Formula 1 hayranı olarak gerçekten çok heyecanlıyım ve sürecin iyi geçmesini umuyorum. İstanbul sokaklarında görmek bizi çok mutlu etti, ayrıca heyecanlandırdı" dedi.

"BİR ANDA GEÇTİ, NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Tülin Koçak ise "AVM'den çıktım, herkes bir şeye bakıyordu. Ne olduğunu anlayamadım, ben de bakmak istedim. Sorduğumda Formula 1 aracının geçeceğini söylediler. Ben de görmek istedim. Vallahi o kadar heyecanlandım ki, bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım. Gerçekten çok güzel bir şey. Umarım devamı gelir" dedi.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Metin Dinçer, "Formula 1 zaman zaman İstanbul'a geliyordu, ancak dönem dönem kaldırılıyordu. Şu an umarım kalıcı olur. Geçmişte çok ünlü pilotlar geldi. Heyecanla bekliyoruz, mutlu olduk. İnşallah kalıcı olur. Bugünkü pilotun ismini internetten gördüm ama çok tanımıyorum. Yine de bizim için güzel bir gün oldu. Tesadüfen karşılaştık. En kısa zamanda yarışı takip etmek istiyoruz" diye konuştu.