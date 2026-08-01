FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA\'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer yasakları bilgilendirme tablosunda, Türk futbolunu yakından ilgilendiren önemli yaptırımlar yer aldı. Eski oyuncu veya teknik adam borçları, yetiştirme bedelleri gibi ihtilaflar nedeniyle uygulandığı bilinen bu yasaklar kapsamında dört kulübümüzün transfer tahtası kapatıldı.

HANGİ KULÜP, NE KADAR CEZA ALDI?

FIFA'nın paylaştığı güncel verilere göre kulüplere uygulanan cezaların detayları şu şekilde oluştu:

Hatayspor'a uygulanan transfer yasağının, dosyaya konu olan şartlar yerine getirilip FIFA tarafından karar kaldırılıncaya kadar kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi. Kulüplerin, transfer tahtalarını yeniden açabilmek için söz konusu borçları ödemesi veya alacaklılarla uzlaşmaya varması gerekecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Pendikspor, Hatayspor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    fener nerede???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

12:56
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:20:21. #7.12#
SON DAKİKA: FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.