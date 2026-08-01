FIFA\'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer yasakları bilgilendirme tablosunda, Türk futbolunu yakından ilgilendiren önemli yaptırımlar yer aldı. Eski oyuncu veya teknik adam borçları, yetiştirme bedelleri gibi ihtilaflar nedeniyle uygulandığı bilinen bu yasaklar kapsamında dört kulübümüzün transfer tahtası kapatıldı.

HANGİ KULÜP, NE KADAR CEZA ALDI?

FIFA'nın paylaştığı güncel verilere göre kulüplere uygulanan cezaların detayları şu şekilde oluştu:

3 dönem transfer yasağı alanlar: Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Pendikspor.

Süresiz Transfer yasağı alan kulüp: Hatayspor.

Hatayspor'a uygulanan transfer yasağının, dosyaya konu olan şartlar yerine getirilip FIFA tarafından karar kaldırılıncaya kadar kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi. Kulüplerin, transfer tahtalarını yeniden açabilmek için söz konusu borçları ödemesi veya alacaklılarla uzlaşmaya varması gerekecek.