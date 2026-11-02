Menemen FK, Hatayspor'u 3-0 yenip 13 puana ulaşarak play-off için umutlandı - Son Dakika
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Menemen FK, Hatayspor'u 3-0 yenip 13 puana ulaşarak play-off için umutlandı

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Menemen FK, Hatayspor\'u 3-0 yenip 13 puana ulaşarak play-off için umutlandı
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Sahası bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda oynadığı maçta Hatayspor'u 3-0 yenen Menemen FK, 13 puana ulaşarak play-off için umutlandı. Teknik direktör Tolga Doğantez oyuncularını kutladı ve takım bu hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp üst sıralara tırmanamayan Menemen Futbol Kulübü, Hatayspor maçıyla galibiyet hasretini dindirdi. Sahası bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı maçta düşme hattındaki rakibini 3-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler 13 puana ulaşıp play-off için umutlandı. Teknik direktör Tolga Doğantez kendileri açısından önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Rakibimize de saygı duyduk. Kazanmak önemli, devamını getireceğiz" dedi.

Menemen FK bu hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.

Kaynak: DHA
HataysporMenemenSporSon Dakika

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