Son Dakika Menemen Haberleri

21:06 İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu.

18:04 İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşları ile denize giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

16:33 Son dakika haberi... 3 yıl önce sakat ettiği husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı Son dakika haberi: İZMİR'de, 3 yıl önce pompalı tüfekle vurup, sakat ettiği, tekerlekli sandalyedeki husumetlisi Şahin Kılıç'ı (33) tabancayla öldüren Önder Erensayın (22), tutuklandı.

13:52 Son dakika haberleri! İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı Bir son dakika haberine göre İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı İzmir'in Dikili ve Menemen ilçelerinde gerçekleşen iki ayrı cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

13:21 Son Dakika | Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

14:35 Tekerlekli sandalyedeki husumetlisini öldüren şüpheli yakalandı İZMİR'de, aralarında husumet bulunan tekerlekli sandalyedeki Şahin Kılıç'ı (33) sokakta tabancayla öldüren Ö.E. (22), saklandığı binanın çatısında polis ekiplerince yakalandı.

12:24 Son dakika haberi... Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı Son dakika haberleri: Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, pastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

14:10 Son dakika haberi! Polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı Bir son dakika haberine göre Yemin töreninden görüntüler Yemin törenine katılan polis adaylarının aileleri Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı'nın konuşması Törende dereceye giren polis adaylarına ödüllerinin verilmesi Polis adaylarının yemini Yemin eden polis adayları kep atması Polis adaylarının sevinçlerini,...

13:39 Polis Meslek Eğitim Merkezi birincisi, gazi polis memurunun oğlu RİZE Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 559 polis, düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.

14:10 Menemen'de yaz spor kursları başlıyor Menemen Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

09:32 Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcısı dahil bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti.

23:25 Türkiye'nin ilk başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane'ye atandı Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaları tamamladı.

14:45 Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde gazeteciler ve yazarların hapiste, uyuşturucu baronları ise dışarıda olduğunu belirterek, "O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bu mücadele hak mücadelesidir." dedi.

23:38 İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı İzmir'in Menemen ilçesinde alkol uygulamasından kaçarken polisi aracıyla sürükleyip yaralayan sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14:00 İzmir'de kuyumcu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan ve kuyumcuyu yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

13:33 İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

12:06 Menemen şehit Kaymakam Kemal Bey'i unutmadı Menemen'in milli mücadele kahramanlarından Kaymakam Kemal Bey, şehit edilişinin 103. yılında Menemen Belediyesi ve Menemen Liseliler Derneği iş birliğinde düzenlenen törenle anıldı.

00:59 Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli, Denizli ve Manisa illerinde polis ekipleri tarafından çok sayıda iş yeri, imalathane ve depolara gerçekleştirilen operasyonda, 30 ton sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

13:08 Menemen'de otokros heyecanı Aydın Otomobil Sporları Kulübü Ege Kupası'nın 2. Otokros Yarışı, Menemen Belediyesi destekleri ile 19 Haziran 2022 Pazar günü Seyrek parkurunda gerçekleşecek.

21:43 İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek Şifa kaynağı kara mürver bitkisi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Menemen Belediyesi ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen projenin ilk adımında toprakla buluştu.

10:38 İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek Kara mürver bitkisinde atık kahve telvesinden doğal gübre kullanıldı Şifa kaynağı kara mürver bitkisi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Menemen Belediyesi ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen projenin...

16:50 Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

11:22 Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu MARDİN'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası final maçında şampiyon olan Menemen Şehit Kemal Ortaokulu sporcuları kentte coşkuyla karşılandı.

10:40 Türkiye şampiyonlarına Menemen'de coşkulu karşılama Mardin'deki Yıldız Erkekler Futsal Türkiye Final maçında şampiyonluğa uzanan Menemen Şehit Kemal Ortaokulu sporcuları ilçede coşkuyla karşılandı.

09:43 İzmir'de deneme amaçlı kara mürver fidanları dikildi İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla başlatılan proje kapsamında, deneme amaçlı 40 kara mürver fidanı toprakla buluşturuldu.

17:44 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

17:08 Edirne'de Çocuk Görüşme Merkezi hizmete başladı Edirne'de velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı Çocuk Görüşme Merkezi çalışmalarına başladı.

12:30 Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı Rahvan at yarışlarında bakıcılar zor anlar yaşadı Menemen Belediyesi tarafından 8'inci kez düzenlenen Rahvan At Yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

11:46 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

12:25 14 il ve ilçede daha Çocuk Görüşme Merkezi açılacak ADALET Bakanlığı, boşanmış eşlerin çocuklarının icra yolu yerine 'Çocuk Görüşme Merkezleri'nde teslimine ilişkin uygulamanın 14 il ve ilçede daha başlanacağını duyurdu.

16:18 Gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'in Menemen ilçesinde müşteri gibi geldikleri mağazadan güneş gözlüğü çalan aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

12:34 Menemen'de deri fabrikasında yangın Menemen'de deri fabrikasında yangın İzmir'in Menemen ilçesinde, deri fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

17:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 1,5 yılda bunca konutu ve iş yerini tamamladık veya tamamlama aşamasına getirdik ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremedi.

02:17 İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke ele geçirildi.

11:51 Menemen'de gerçekleşecek Rahvan At Yarışları için hazırlıklar tamam Menemen Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Seyrek Arena'da 8'incisi gerçekleştirilecek olan geleneksel Rahvan At Yarışı için hazırlıklar tamamlandı.

21:19 BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti - BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

18:43 Mersin Büyükşehir'den 100 Üreticiye Kuraklığa Dayanıklı 5 Bin Kilo Ekmeklik Buğday Tohumu Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, tarımsal destek projelerini sürdürüyor. Buğday üretiminin yaygınlaşması ve geliştirilmesinin yanı sıra yaşanan iklim değişikliğini de dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı ve birim alanda daha fazla verim alınabilecek buğday tohumlarını ücretsiz olarak üreticilere dağıttı. Tarsus, Gülnar, Mut, Silifke ve Yenişehir’deki toplam 100 üreticiye 5 bin kilo ekmeklik çeşidi buğday tohumları dağıtılırken, hasat öncesinde buğday başakları çiftçilerin yüzünü güldürdü.

13:19 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! İzmir'de üzerine sıcak su dökülen ve hastanede tedavisi devam eden 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan, LGS'ye doktor odasında girdi.

13:05 Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi İzmir'de üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve hastanede tedavisi süren 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan, LGS'ye doktor odasında girdi.

15:13 Başkan Soyer Eurovelo Ağının Menemen Rotasında Pedal Çevirdi Bisikletli turizmin gelişmesi için Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na Türkiye'den katılan ilk kent unvanına sahip İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Bergama-Efes arasındaki bisiklet rotasının Menemen güzergahında da çalışmalar tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemenlilerin ve bisiklet severlerin katılımı ile 27 kilometrelik güzergâhın tanıtımını pedal çevirerek yaptı.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 'başaramayacaksınız' diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

10:33 İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı Kaçakçıların üzerinde 120 parça tarihi eser ele geçirildi İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

10:29 108'i sikke 120 parça tarihi eser ele geçirildi İzmir'in Menemen ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 108'i sikke, 120 parça küçük boyutlu eşya ele geçirildi.

17:52 Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli ulaşımı 2 saatten 70 dakika düşecek ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Denizli'ye gelerek Aydın-Denizli otobanı şantiyesi ve Çevre Yolu Honaz tüneli inşaatlarında incelemelerde bulundu.

16:39 Otoyollarda hız sınırı artışı her bölgede aynı olmayacak! İçişleri Bakanlığı otoyollardaki yeni hız sınırı uygulamasını yol şartlarına göre şekillendirerek, farklı azami sürat rakamları belirledi.

13:30 Menemenspor Ahmet'i Gençlerbirliği'ne vermedi Spor Toto 1'inci Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan Menemenspor'da golcü Ahmet Sağat'a Gençlerbirliği resmen talip oldu.

12:44 Bakan Karaismailoğlu, yapımı süren Aydın-Denizli Otoyolu'nu inceledi Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla iki kent arasındaki ulaşımın 70 dakikaya düşeceğini, yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

12:37 Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Aydın - Denizli Otoyolundaki çalışmaları yerinde inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Aydın - Denizli Otoyolundaki çalışmaları yerinde inceledi Karaismailoğlu: "Aydın - Denizli Otoyolu yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlayacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolunun tamamlanmasıyla...

10:58 Otoyollarda Otomobillerin Hız Sınırları Yükseltildi İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, otoyollardaki hız sınırlarının otomobiller için yükseltildiğini açıkladı. Buna göre; hız sınırları, Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan otoyolda (Ankara-Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarıldı.

10:47 İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırı artıyor İçişleri Bakanlığı, otoyollardaki hız sınırı limitinin artırılmasıyla ilgili kararı 81 ile genelge ile gönderdi. Buna göre hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate kadar yükseltilecek.

10:42 Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi İçişleri Bakanlığınca, otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırı artırıldı, uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

10:35 Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yükseltildi.

14:24 Erdoğan gördü, çok beğendi! Çömlek ustası dünya liderlerine hediye etmek için 50 tane üretecek! İzmir'in Menemen ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu Erdoğan'ın beğendiği çömlek vazodan dünya liderlerine de hediye edilmek üzere 50 adet hazırlamaya başladı. Diğer taraftan yaptığı vazonun Erdoğan tarafından beğenildiğini söyleyen Taşhomcu, "O vazoyu hazırlamak pişirmesi, kurutması, dekoru ve forsunun yapılışı ile birlikte bir ay sürmüştü. Cumhurbaşkanı'mız vazoyu görünce çok memnun oldu" ifadelerini kullandı.

12:22 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK İZMİR'in Menemen ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu (56), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğendiği çömlek vazodan dünya liderlerine de hediye edilmek üzere 50 adet hazırlamaya başladı.

11:32 Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama İZMİR'in Menemen ilçesinde demir yolu hattında korkulukları çaldığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

10:29 İzmir'de Demir Korkuluk Hırsızları Yakalandı İzmir'in Menemen ilçesinde, TCDD'ye ait demir yolu hattındaki korkulukları hurda fiyatına satmak amacıyla çaldıkları belirlenen 3 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

10:13 Çömlek ustası, devlet başkanlarına verilecek vazolar için tezgah başında İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye gelecek devlet başkanlarına hediye etmek üzere siparişini verdiği 50 vazoyu yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

09:41 Tren yolu korkuluklarını çalan hırsızlar tutuklandı İzmir'in Menemen ilçesinde, tren yolu kenarında bulunan demir korkulukları çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

09:31 Cumhurbaşkanı çok beğendi, 50 adet sipariş etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisine 2,5 metrelik vazo hediye eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu'dan yabancı liderlere hediye etmek üzere 50 adet vazo siparişi verdi.

10:44 İğnedere, gelir getirici ağaç türleriyle kalkınacak İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması" projesi çerçevesinde, İğnedere'deki 10 hektar üzerine 5 yıl önce dikilen zeytinlik alanının kullanım hakkı, çekilen kura sonucu 34 çiftçiye verildi.

12:17 Başkan Vekili Pehlivan müjdeyi verdi Menemen'de düzenlenen "Alternatif Sırlama Teknikleri Çömlekçi Tornası Gösterisi" dünyanın dört bir yanından katılımcılar eşliğinde gerçekleşti.

12:04 İzmirli çiftçi, yanlış tarım ilacı satan firmaya açtığı davayı kazandı İzmir'de tarlasındaki zararlı otların kuruması için kullandığı tarım ilacının ürünlerine zarar verdiğini öne süren bezelye üreticisi, kendisine yanlış ilaç satan zirai ilaç bayisine karşı açtığı davayı kazandı.

10:34 İzmir'de 210 sikke ele geçirildi İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi.

10:14 İZMİR'DE 210 TARİHİ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ İZMİR'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 210 sikke ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

09:48 İzmir'de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi.

12:15 Uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.

11:59 Sürücü adaylarına son ders jandarmadan İzmir'de İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından "Sürücü Adaylarına Son Ders Jandarmadan" sloganı çerçevesinde sürücü adaylarına yönelik trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

13:10 Menemenspor'da Ahmet Sağat gol kralı oldu Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Nasadoge Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat, normal sezonu gol kralı olarak tamamlayıp ligde yıllar sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

11:21 Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği renkli geçti Menemen Belediyesi, Türkiye Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi iş birliğiyle Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği düzenledi.

10:02 Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi Aliağa Belediyesi'nin bu yıl 16. kez düzenlediği Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, nefes kesen müsabakalara sahne oldu.

22:24 Kıbrıs Gazisi Zeki Sarıbaş toprağa verildi Kıbrıs Gazisi Zeki Sarıbaş toprağa verildi İzmir'in Menemen ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Zeki Sarıbaş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

12:27 Menemenli çömlek ustası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vazo hediye etti İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hazırladığı 2,5 metre yüksekliğindeki vazoyu hediye etti.

11:32 Menemenspor veda maçına Bursa'da çıkacak SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta küme düşmeleri resmen kesinleşen iki takım Bursaspor ve Nasadoge Menemenspor, yarın sezonun son maçında karşı karşıya gelecek.

12:06 İzmir'de Otomobil Hırsızları Yakalandı İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.S. ve B.Z. jandarma operasyonuyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

11:14 'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM İZMİR'de 'Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar' projesini başlatan sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, sınıf ortamını zeytin ve ıhlamur ağaçlarının altına taşıdı.

10:21 İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı İzmir'in Menemen ilçesinde bir otomobili çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

09:57 Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi İzmir'in Menemen ilçesinde çalınan araç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince 9 gün boyunca yaklaşık 183 güvenlik kamerası incelenerek bulundu.

22:51 Gülben Ergen'den Çilek Tadında Konser Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Menemen Emiralem Çilek Festivali'nde Gülben Ergen muhteşem bir konsere imza attı.

00:54 İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama - İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama İzmir'de polis ekipleri tarafından 5 ilçede gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı.

17:01 İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı 2021 yılı nisan ayında İzmir'de 5 bin 505 olan konut satışı, 2022 yılı nisan ayında yüzde 53,7 oranında artarak 8 bin 459 oldu.

10:02 Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama Son dakika habere göre İZMİR'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 32'si tutuklandı.

09:35 Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama Bir son dakika haberine göre İzmir'de polis ekipleri tarafından 5 ilçede gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı.