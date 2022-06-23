Son Dakika Menemen Haberleri

- 21:06 İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu.
- 18:04 İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu
İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşları ile denize giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
- 16:33 Son dakika haberi... 3 yıl önce sakat ettiği husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: İZMİR'de, 3 yıl önce pompalı tüfekle vurup, sakat ettiği, tekerlekli sandalyedeki husumetlisi Şahin Kılıç'ı (33) tabancayla öldüren Önder Erensayın (22), tutuklandı.
- 13:52 Son dakika haberleri! İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı
Bir son dakika haberine göre İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı İzmir'in Dikili ve Menemen ilçelerinde gerçekleşen iki ayrı cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
- 13:21 Son Dakika | Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
- 23.06.2022 23 Haz 14:35 Tekerlekli sandalyedeki husumetlisini öldüren şüpheli yakalandı
İZMİR'de, aralarında husumet bulunan tekerlekli sandalyedeki Şahin Kılıç'ı (33) sokakta tabancayla öldüren Ö.E. (22), saklandığı binanın çatısında polis ekiplerince yakalandı.
- 23.06.2022 23 Haz 12:27 İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
İzmir'in Menemen ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
- 23.06.2022 23 Haz 12:24 Son dakika haberi... Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı
Son dakika haberleri: Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, pastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
- 22.06.2022 22 Haz 14:10 Son dakika haberi! Polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı
Bir son dakika haberine göre Yemin töreninden görüntüler Yemin törenine katılan polis adaylarının aileleri Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı'nın konuşması Törende dereceye giren polis adaylarına ödüllerinin verilmesi Polis adaylarının yemini Yemin eden polis adayları kep atması Polis adaylarının sevinçlerini,...
- 22.06.2022 22 Haz 13:39 Polis Meslek Eğitim Merkezi birincisi, gazi polis memurunun oğlu
RİZE Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 559 polis, düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.
- 21.06.2022 21 Haz 14:10 Menemen'de yaz spor kursları başlıyor
Menemen Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları için kayıtlar başladı.
- 20.06.2022 20 Haz 09:32 Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcısı dahil bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti.
- 19.06.2022 19 Haz 23:25 Türkiye'nin ilk başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane'ye atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaları tamamladı.
- 18.06.2022 18 Haz 16:48 İzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
- 18.06.2022 18 Haz 14:45 Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde gazeteciler ve yazarların hapiste, uyuşturucu baronları ise dışarıda olduğunu belirterek, "O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bu mücadele hak mücadelesidir." dedi.
- 17.06.2022 17 Haz 23:38 İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde alkol uygulamasından kaçarken polisi aracıyla sürükleyip yaralayan sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 17.06.2022 17 Haz 14:00 İzmir'de kuyumcu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan ve kuyumcuyu yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- 17.06.2022 17 Haz 13:33 İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı
İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.
- 17.06.2022 17 Haz 12:06 Menemen şehit Kaymakam Kemal Bey'i unutmadı
Menemen'in milli mücadele kahramanlarından Kaymakam Kemal Bey, şehit edilişinin 103. yılında Menemen Belediyesi ve Menemen Liseliler Derneği iş birliğinde düzenlenen törenle anıldı.
- 17.06.2022 17 Haz 00:59 Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını
Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli, Denizli ve Manisa illerinde polis ekipleri tarafından çok sayıda iş yeri, imalathane ve depolara gerçekleştirilen operasyonda, 30 ton sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- 16.06.2022 16 Haz 13:08 Menemen'de otokros heyecanı
Aydın Otomobil Sporları Kulübü Ege Kupası'nın 2. Otokros Yarışı, Menemen Belediyesi destekleri ile 19 Haziran 2022 Pazar günü Seyrek parkurunda gerçekleşecek.
- 15.06.2022 15 Haz 21:43 İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek
Şifa kaynağı kara mürver bitkisi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Menemen Belediyesi ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen projenin ilk adımında toprakla buluştu.
- 15.06.2022 15 Haz 10:38 İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek
İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek Kara mürver bitkisinde atık kahve telvesinden doğal gübre kullanıldı Şifa kaynağı kara mürver bitkisi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Menemen Belediyesi ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen projenin...
- 14.06.2022 14 Haz 16:50 Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı
İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.
- 14.06.2022 14 Haz 11:22 Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu
MARDİN'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası final maçında şampiyon olan Menemen Şehit Kemal Ortaokulu sporcuları kentte coşkuyla karşılandı.
- 14.06.2022 14 Haz 10:40 Türkiye şampiyonlarına Menemen'de coşkulu karşılama
Mardin'deki Yıldız Erkekler Futsal Türkiye Final maçında şampiyonluğa uzanan Menemen Şehit Kemal Ortaokulu sporcuları ilçede coşkuyla karşılandı.
- 14.06.2022 14 Haz 09:43 İzmir'de deneme amaçlı kara mürver fidanları dikildi
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla başlatılan proje kapsamında, deneme amaçlı 40 kara mürver fidanı toprakla buluşturuldu.
- 13.06.2022 13 Haz 17:44 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.
- 13.06.2022 13 Haz 17:08 Edirne'de Çocuk Görüşme Merkezi hizmete başladı
Edirne'de velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı Çocuk Görüşme Merkezi çalışmalarına başladı.
- 13.06.2022 13 Haz 12:30 Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı
Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı Rahvan at yarışlarında bakıcılar zor anlar yaşadı Menemen Belediyesi tarafından 8'inci kez düzenlenen Rahvan At Yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.
- 13.06.2022 13 Haz 11:46 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.
- 12.06.2022 12 Haz 12:25 14 il ve ilçede daha Çocuk Görüşme Merkezi açılacak
ADALET Bakanlığı, boşanmış eşlerin çocuklarının icra yolu yerine 'Çocuk Görüşme Merkezleri'nde teslimine ilişkin uygulamanın 14 il ve ilçede daha başlanacağını duyurdu.
- 12.06.2022 12 Haz 11:44 14 İl'de "Çocuk Görüşme Merkezi" açılıyor.
Nisan ayında 11 ilde başlatılan "Çocuk Görüşme Merkezleri" uygulaması Adalet Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılıyor.
- 11.06.2022 11 Haz 16:18 Gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'in Menemen ilçesinde müşteri gibi geldikleri mağazadan güneş gözlüğü çalan aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 10.06.2022 10 Haz 12:34 Menemen'de deri fabrikasında yangın
Menemen'de deri fabrikasında yangın İzmir'in Menemen ilçesinde, deri fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
- 09.06.2022 09 Haz 17:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 1,5 yılda bunca konutu ve iş yerini tamamladık veya tamamlama aşamasına getirdik ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremedi.
- 09.06.2022 09 Haz 02:17 İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi
İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke ele geçirildi.
- 08.06.2022 08 Haz 11:51 Menemen'de gerçekleşecek Rahvan At Yarışları için hazırlıklar tamam
Menemen Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Seyrek Arena'da 8'incisi gerçekleştirilecek olan geleneksel Rahvan At Yarışı için hazırlıklar tamamlandı.
- 07.06.2022 07 Haz 21:19 BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti
- BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- 05.06.2022 05 Haz 18:43 Mersin Büyükşehir'den 100 Üreticiye Kuraklığa Dayanıklı 5 Bin Kilo Ekmeklik Buğday Tohumu
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, tarımsal destek projelerini sürdürüyor. Buğday üretiminin yaygınlaşması ve geliştirilmesinin yanı sıra yaşanan iklim değişikliğini de dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı ve birim alanda daha fazla verim alınabilecek buğday tohumlarını ücretsiz olarak üreticilere dağıttı. Tarsus, Gülnar, Mut, Silifke ve Yenişehir’deki toplam 100 üreticiye 5 bin kilo ekmeklik çeşidi buğday tohumları dağıtılırken, hasat öncesinde buğday başakları çiftçilerin yüzünü güldürdü.
- 05.06.2022 05 Haz 13:19 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
İzmir'de üzerine sıcak su dökülen ve hastanede tedavisi devam eden 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan, LGS'ye doktor odasında girdi.
- 05.06.2022 05 Haz 13:05 Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi
İzmir'de üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve hastanede tedavisi süren 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan, LGS'ye doktor odasında girdi.
- 04.06.2022 04 Haz 15:13 Başkan Soyer Eurovelo Ağının Menemen Rotasında Pedal Çevirdi
Bisikletli turizmin gelişmesi için Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na Türkiye'den katılan ilk kent unvanına sahip İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Bergama-Efes arasındaki bisiklet rotasının Menemen güzergahında da çalışmalar tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemenlilerin ve bisiklet severlerin katılımı ile 27 kilometrelik güzergâhın tanıtımını pedal çevirerek yaptı.
- 04.06.2022 04 Haz 13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 'başaramayacaksınız' diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.
- 04.06.2022 04 Haz 10:33 İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
- İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı Kaçakçıların üzerinde 120 parça tarihi eser ele geçirildi İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
- 04.06.2022 04 Haz 10:29 108'i sikke 120 parça tarihi eser ele geçirildi
İzmir'in Menemen ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 108'i sikke, 120 parça küçük boyutlu eşya ele geçirildi.
- 02.06.2022 02 Haz 17:52 Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli ulaşımı 2 saatten 70 dakika düşecek
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Denizli'ye gelerek Aydın-Denizli otobanı şantiyesi ve Çevre Yolu Honaz tüneli inşaatlarında incelemelerde bulundu.
- 02.06.2022 02 Haz 16:39 Otoyollarda hız sınırı artışı her bölgede aynı olmayacak!
İçişleri Bakanlığı otoyollardaki yeni hız sınırı uygulamasını yol şartlarına göre şekillendirerek, farklı azami sürat rakamları belirledi.
- 02.06.2022 02 Haz 13:30 Menemenspor Ahmet'i Gençlerbirliği'ne vermedi
Spor Toto 1'inci Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan Menemenspor'da golcü Ahmet Sağat'a Gençlerbirliği resmen talip oldu.
- 02.06.2022 02 Haz 12:44 Bakan Karaismailoğlu, yapımı süren Aydın-Denizli Otoyolu'nu inceledi Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla iki kent arasındaki ulaşımın 70 dakikaya düşeceğini, yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.
- 02.06.2022 02 Haz 12:37 Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Aydın - Denizli Otoyolundaki çalışmaları yerinde inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Aydın - Denizli Otoyolundaki çalışmaları yerinde inceledi Karaismailoğlu: "Aydın - Denizli Otoyolu yıllık 731 milyon lira tasarruf sağlayacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolunun tamamlanmasıyla...
- 02.06.2022 02 Haz 10:58 Otoyollarda Otomobillerin Hız Sınırları Yükseltildi
İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, otoyollardaki hız sınırlarının otomobiller için yükseltildiğini açıkladı. Buna göre; hız sınırları, Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan otoyolda (Ankara-Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarıldı.
- 02.06.2022 02 Haz 10:47 İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırı artıyor
İçişleri Bakanlığı, otoyollardaki hız sınırı limitinin artırılmasıyla ilgili kararı 81 ile genelge ile gönderdi. Buna göre hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate kadar yükseltilecek.
- 02.06.2022 02 Haz 10:42 Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi
İçişleri Bakanlığınca, otoyollarda otomobiller için uygulanan hız sınırı artırıldı, uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
- 02.06.2022 02 Haz 10:35 Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yükseltildi.
- 01.06.2022 01 Haz 14:24 Erdoğan gördü, çok beğendi! Çömlek ustası dünya liderlerine hediye etmek için 50 tane üretecek!
İzmir'in Menemen ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu Erdoğan'ın beğendiği çömlek vazodan dünya liderlerine de hediye edilmek üzere 50 adet hazırlamaya başladı. Diğer taraftan yaptığı vazonun Erdoğan tarafından beğenildiğini söyleyen Taşhomcu, "O vazoyu hazırlamak pişirmesi, kurutması, dekoru ve forsunun yapılışı ile birlikte bir ay sürmüştü. Cumhurbaşkanı'mız vazoyu görünce çok memnun oldu" ifadelerini kullandı.
- 01.06.2022 01 Haz 12:22 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEĞENDİ; MENEMEN ÇÖMLEĞİN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN YAPACAK
İZMİR'in Menemen ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu (56), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğendiği çömlek vazodan dünya liderlerine de hediye edilmek üzere 50 adet hazırlamaya başladı.
- 01.06.2022 01 Haz 11:32 Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama
İZMİR'in Menemen ilçesinde demir yolu hattında korkulukları çaldığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.
- 01.06.2022 01 Haz 10:29 İzmir'de Demir Korkuluk Hırsızları Yakalandı
İzmir'in Menemen ilçesinde, TCDD'ye ait demir yolu hattındaki korkulukları hurda fiyatına satmak amacıyla çaldıkları belirlenen 3 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.
- 01.06.2022 01 Haz 10:13 Çömlek ustası, devlet başkanlarına verilecek vazolar için tezgah başında
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye gelecek devlet başkanlarına hediye etmek üzere siparişini verdiği 50 vazoyu yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.
- 01.06.2022 01 Haz 09:46 İzmir'de demir yolu hattındaki korkulukları çalan 3 kişi tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde demir yolu hattındaki korkulukları çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.
- 01.06.2022 01 Haz 09:41 Tren yolu korkuluklarını çalan hırsızlar tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde, tren yolu kenarında bulunan demir korkulukları çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- 01.06.2022 01 Haz 09:31 Cumhurbaşkanı çok beğendi, 50 adet sipariş etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisine 2,5 metrelik vazo hediye eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu'dan yabancı liderlere hediye etmek üzere 50 adet vazo siparişi verdi.
- 31.05.2022 31 May 10:44 İğnedere, gelir getirici ağaç türleriyle kalkınacak
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması" projesi çerçevesinde, İğnedere'deki 10 hektar üzerine 5 yıl önce dikilen zeytinlik alanının kullanım hakkı, çekilen kura sonucu 34 çiftçiye verildi.
- 29.05.2022 29 May 12:17 Başkan Vekili Pehlivan müjdeyi verdi
Menemen'de düzenlenen "Alternatif Sırlama Teknikleri Çömlekçi Tornası Gösterisi" dünyanın dört bir yanından katılımcılar eşliğinde gerçekleşti.
- 28.05.2022 28 May 12:04 İzmirli çiftçi, yanlış tarım ilacı satan firmaya açtığı davayı kazandı
İzmir'de tarlasındaki zararlı otların kuruması için kullandığı tarım ilacının ürünlerine zarar verdiğini öne süren bezelye üreticisi, kendisine yanlış ilaç satan zirai ilaç bayisine karşı açtığı davayı kazandı.
- 27.05.2022 27 May 17:13 Menemen'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı
İzmir'in Menemen ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.
- 27.05.2022 27 May 10:34 İzmir'de 210 sikke ele geçirildi
İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi.
- 27.05.2022 27 May 10:14 İZMİR'DE 210 TARİHİ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 210 sikke ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.
- 27.05.2022 27 May 09:48 İzmir'de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi.
- 26.05.2022 26 May 12:15 Uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.
- 25.05.2022 25 May 11:59 Sürücü adaylarına son ders jandarmadan
İzmir'de İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından "Sürücü Adaylarına Son Ders Jandarmadan" sloganı çerçevesinde sürücü adaylarına yönelik trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
- 23.05.2022 23 May 13:10 Menemenspor'da Ahmet Sağat gol kralı oldu
Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Nasadoge Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat, normal sezonu gol kralı olarak tamamlayıp ligde yıllar sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
- 23.05.2022 23 May 11:21 Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği renkli geçti
Menemen Belediyesi, Türkiye Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi iş birliğiyle Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği düzenledi.
- 23.05.2022 23 May 10:02 Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi
Aliağa Belediyesi'nin bu yıl 16. kez düzenlediği Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, nefes kesen müsabakalara sahne oldu.
- 20.05.2022 20 May 22:24 Kıbrıs Gazisi Zeki Sarıbaş toprağa verildi
Kıbrıs Gazisi Zeki Sarıbaş toprağa verildi İzmir'in Menemen ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Zeki Sarıbaş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
- 20.05.2022 20 May 12:27 Menemenli çömlek ustası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vazo hediye etti
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hazırladığı 2,5 metre yüksekliğindeki vazoyu hediye etti.
- 20.05.2022 20 May 11:32 Menemenspor veda maçına Bursa'da çıkacak
SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta küme düşmeleri resmen kesinleşen iki takım Bursaspor ve Nasadoge Menemenspor, yarın sezonun son maçında karşı karşıya gelecek.
- 19.05.2022 19 May 12:06 İzmir'de Otomobil Hırsızları Yakalandı
İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.S. ve B.Z. jandarma operasyonuyla yakalanıp cezaevine gönderildi.
- 19.05.2022 19 May 11:14 'ORMAN SINIFI' İLE DOĞADA EĞİTİM
İZMİR'de 'Duvarsız Sınıflar Özgür Çocuklar' projesini başlatan sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, sınıf ortamını zeytin ve ıhlamur ağaçlarının altına taşıdı.
- 19.05.2022 19 May 10:21 İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir otomobili çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
- 19.05.2022 19 May 09:57 Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi
İzmir'in Menemen ilçesinde çalınan araç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince 9 gün boyunca yaklaşık 183 güvenlik kamerası incelenerek bulundu.
- 18.05.2022 18 May 22:51 Gülben Ergen'den Çilek Tadında Konser
Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Menemen Emiralem Çilek Festivali'nde Gülben Ergen muhteşem bir konsere imza attı.
- 18.05.2022 18 May 00:54 İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
- İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama İzmir'de polis ekipleri tarafından 5 ilçede gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı.
- 17.05.2022 17 May 17:01 İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı
2021 yılı nisan ayında İzmir'de 5 bin 505 olan konut satışı, 2022 yılı nisan ayında yüzde 53,7 oranında artarak 8 bin 459 oldu.
- 17.05.2022 17 May 10:02 Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
Son dakika habere göre İZMİR'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 32'si tutuklandı.
- 17.05.2022 17 May 09:35 Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama
Bir son dakika haberine göre İzmir'de polis ekipleri tarafından 5 ilçede gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı.
- 16.05.2022 16 May 11:00 İzmir futbolu dibi gördü
İzmir'in bu sezon Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerinden Altay, Göztepe ve Menemenspor küme düşerken, Altınordu ligde kalmayı son hafta öncesinde garantiledi.