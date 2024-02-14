İzmir ve İstanbul\'da FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

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İZMİR ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullandığı tespit edilen ve içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da hesap kaydı ve şüpheli işlemleri belirlenen 20 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir il merkezi ile Menemen, Torbalı, Urla ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen 23 adreste yapılan aramalarda 15 şüpheli, gözaltına alındı. 5 şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.