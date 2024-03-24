CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlere seslenerek, "31 Mart'ta hep birlikte sandığa koşalım. Oylarımızla ülkemize, partimize, geleceğimize sahip çıkalım." dedi.
Aliağa ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Özel, partisinin Aliağa Belediye Başkan adayı Çağatay Güç'ün, ilçeye yakışacak bir başkan olacağını söyledi.
Özel, Aliağa'da Cumhuriyet'in değerlerine, partinin ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacak, bütün demokrat, yoksul, güvencesiz ve işsizlerin başkanı olacak birini göreve getirmeyi istediklerini belirterek, Güç'ün bunları gerçekleştirmek için sabırsızlandığını ifade etti.
Emeklilerin alım gücünün düştüğünü kaydeden Özel, adaylarının sosyal belediyecilik konusunda destan yazacaklarını vurguladı.
Özgür Özel, gençlerin gelecek umudunun azaldığını dile getirerek, "Gençlere sesleniyorum. Sakın enseyi karartmayın. Bu güzel ülkeden ümidinizi kesmeyin. 31 Mart'ta hep birlikte sandığa koşalım. Oylarımızla ülkemize, partimize, geleceğimize sahip çıkalım." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Özel, partililerden, bu seçim için henüz kararını vermemiş olanları bulup ikna etmelerini istedi.
Menemen programı
Aliağa'dan sonra Menemen ilçesine geçen Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap etti.
Özel, Menemen Belediyesinin daha önce CHP'li başkan tarafından yönetildiğini hatırlatarak, Menemen'de emaneti geri almaları gerektiğini dile getirdi.
Partisinin Menemen Belediye Başkan adayı Deniz Karakurt'a destek isteyen Özel, sandığa gitmeyi düşünmeyenlerin de ikna edilmesi gerektiğini anlattı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlere seslendi: '31 Mart'ta hep birlikte sandığa koşalım' - Son Dakika
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Ünsal, karakolda incelemelerde bulunarak askerlerle sohbet etti ve görevlerinde muvaffakiyetler diledi.
Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Ahi, 81 projesini açıklayarak destek istedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimler öncesinde yapılan mitingde, adayların projeleri olmadığını ve hizmet etmeyi düşünmediklerini belirterek, halkı bu tür adaylara oy vermemeye çağırdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, halkın destek ve teşviklerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, Çankırı'da yapılması planlanan ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılan projelerin açılış törenine katıldı. İnce, Türkiye'de kurulan ittifakları eleştirerek CHP ve DEM Parti'yi 'gizli ittifak' yapmakla suçladı. İnce, halkla buluştuğu mitingde ise refah ve demokrasiyi hedeflediklerini vurgulayarak toplumu barıştırma, ekonomik büyüme ve adil bölüşüm sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye başkan adaylarını karıştırdığını belirterek, CHP'de kendi adaylarını bilmeyen bir genel başkan olduğunu söyledi. Çelik, ayrıca CHP'nin demokrasiyle arasında doku uyuşmazlığı olduğunu ve gençlerle darbeyi yan yana anan bir zihniyetle mücadele ettiklerini ifade etti.
DEM Parti, Ankara Anıtpark'ta Nevruz etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Van Milletvekili ve eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Bu meydanlarda dile gelen hakikat Kürt sorunudur, Türkiye'nin demokratikleşmesidir ve Türkiye'nin barışıdır. Bu kentin adaylarından biri olan Gülten Kışanak'ın cezaevinde olması Kürt sorununun gerçekliğinden sadece bir tanesidir.' dedi.
Zeytinburnu'nda mitinginde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'a heykelci belediyecilik yakışmadığını belirterek, İstanbul'a ve İstanbullulara ahlaklı belediyecilik yakıştığını söyledi. Erbakan, ayrıca partinin üye sayısının 500 bini aştığını ve hedeflerinin 1 milyon üye olduğunu açıkladı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Eş Başkan Adayı Cevdet Konak'ın Tunceli için kullandığı 'Burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan'da zulüm var' ifadelerine tepki gösterdi. Erol, Tunceli'nin bir Kürdistan bölgesi olmadığını, bir medeniyet, özgürlük ve hoşgörü şehri olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?