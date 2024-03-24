CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlere seslendi: \'31 Mart\'ta hep birlikte sandığa koşalım\'

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlere seslenerek, "31 Mart'ta hep birlikte sandığa koşalım. Oylarımızla ülkemize, partimize, geleceğimize sahip çıkalım." dedi.

Aliağa ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Özel, partisinin Aliağa Belediye Başkan adayı Çağatay Güç'ün, ilçeye yakışacak bir başkan olacağını söyledi.

Özel, Aliağa'da Cumhuriyet'in değerlerine, partinin ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacak, bütün demokrat, yoksul, güvencesiz ve işsizlerin başkanı olacak birini göreve getirmeyi istediklerini belirterek, Güç'ün bunları gerçekleştirmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Emeklilerin alım gücünün düştüğünü kaydeden Özel, adaylarının sosyal belediyecilik konusunda destan yazacaklarını vurguladı.

Özgür Özel, gençlerin gelecek umudunun azaldığını dile getirerek, "Gençlere sesleniyorum. Sakın enseyi karartmayın. Bu güzel ülkeden ümidinizi kesmeyin. 31 Mart'ta hep birlikte sandığa koşalım. Oylarımızla ülkemize, partimize, geleceğimize sahip çıkalım." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, partililerden, bu seçim için henüz kararını vermemiş olanları bulup ikna etmelerini istedi.

Menemen programı

Aliağa'dan sonra Menemen ilçesine geçen Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap etti.

Özel, Menemen Belediyesinin daha önce CHP'li başkan tarafından yönetildiğini hatırlatarak, Menemen'de emaneti geri almaları gerektiğini dile getirdi.

Partisinin Menemen Belediye Başkan adayı Deniz Karakurt'a destek isteyen Özel, sandığa gitmeyi düşünmeyenlerin de ikna edilmesi gerektiğini anlattı.