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Menemen FK, Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle yendi - Son Dakika
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Menemen FK, Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle yendi

Menemen FK, Etimesgut Belediyespor\'u son dakika golüyle yendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Menemen FK, üst üste 6 deplasman maçını kazanarak 39 puana yükseldi ve 5. sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Yılmaz Vural, dış sahada iyi sonuçlar aldıklarını ve umutlu olduklarını belirtti.

01.02.2024 12:02
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle 3-2 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Ankara'da 2-0 öne geçip, 70'nci ve 73'üncü dakikalarda yediği gollerle avantajını koruyamayan sarı-lacivertileri, 90+4'üncü dakikada Recep Aydın galibiyete taşıdı. Üst üste 6 deplasman karşılaşmasını da kazanan, 8 maçtır bileği bükülmeyen Menemen FK, 39 puana yükselip 5'inci sıradaki yerini korudu.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Yılmaz Vural, Etimesgut Belediyespor galibiyetinin kendileri adına çok önemli olduğunu vurguladı. Dış sahada çok iyi sonuçlara imza attıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Sahamızda maalesef çok puanlar kaybettik. Evimizdeki avantajı kullansak şu an çok daha yukarılarda olurduk, şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Yine de umutluyuz. Lig uzun maraton, önümüzde çok maç var. Sadece işimize odaklanalım ve seri yakalayalım" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Menemen FK, Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle yendi - Son Dakika
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