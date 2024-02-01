Menemen FK, Etimesgut Belediyespor\'u son dakika golüyle yendi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle 3-2 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Ankara'da 2-0 öne geçip, 70'nci ve 73'üncü dakikalarda yediği gollerle avantajını koruyamayan sarı-lacivertileri, 90+4'üncü dakikada Recep Aydın galibiyete taşıdı. Üst üste 6 deplasman karşılaşmasını da kazanan, 8 maçtır bileği bükülmeyen Menemen FK, 39 puana yükselip 5'inci sıradaki yerini korudu.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Yılmaz Vural, Etimesgut Belediyespor galibiyetinin kendileri adına çok önemli olduğunu vurguladı. Dış sahada çok iyi sonuçlara imza attıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Sahamızda maalesef çok puanlar kaybettik. Evimizdeki avantajı kullansak şu an çok daha yukarılarda olurduk, şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Yine de umutluyuz. Lig uzun maraton, önümüzde çok maç var. Sadece işimize odaklanalım ve seri yakalayalım" dedi.