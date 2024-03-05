İzmir İl Jandarma Komutanlığı Cayrokopter ile trafik denetimi yaptı

Kütahya Gediz'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, yağışlı hava ve kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, elektrik direğine çarparak refüjde asılı kaldı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.